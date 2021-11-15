臺灣土地銀行三峽分行遷址營業 服務全新上路

臺灣土地銀行三峽分行遷址開業營運，三峽分行經理詹德坤（右起）、與家豪建設有限公司董事長陳東彬、生才實業股份有限公司董事長夫人程麗淑、土地銀... 臺灣土地銀行三峽分行遷址開業營運，三峽分行經理詹德坤（右起）、與家豪建設有限公司董事長陳東彬、生才實業股份有限公司董事長夫人程麗淑、土地銀行副總經理曾學智、國立臺北大學校長李承嘉、將捷集團董事長林嵩烈、宸熙建設開發股份有限公司副執行長劉家伶等貴賓們共同剪綵。(土銀提供)

為擴大服務客戶，提供優質金融服務，土地銀行三峽分行於11月15日遷至新北市樹林區學勤路229號新址繼續營業，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。開幕當天首先由五鼓陣熱鬧開場，並安排祥獅獻瑞及財神爺獻寶橋段，另為關懷弱勢，善盡社會責任，特安排公益捐贈儀式，場面熱鬧又溫馨。

三峽分行新址位於三峽區與樹林區交界，屬北大特區中心處，營業場所臨20米寬學勤路，為北大特區主要幹道，鄰近台北大學及北二高樹林交流道，聯外交通便利，區域商業氣息活絡，有利於各項金融業務推展。

該分行除有現代化、友善的金融環境外，更提供存款、放款、匯兌、貴賓理財等全方位專業金融服務，並設置電腦設施方便客戶透過網路銀行、網路ATM、行動APP等電子金融服務，即時完成交易，免臨櫃排隊等候。

土地銀行除致力於提升服務品質外，向來熱心社會公益，善盡企業社會責任，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，為持續關注弱勢族群安養生活，已陸續與各縣市政府合作辦理「教育公益獎助學金信託」及「社會福利公益安養信託」，暨開辦「樂活養老」貸款專案，對家境清寒學子、高齡者及身心障礙者安養生活照護之公益活動持續推展，展現取之於社會、用之於社會的公益形象。

土地銀行成立逾75年，除辦理企業授信、財富管理、信用卡及海外臺商等業務外，近期在配合政府推動防疫紓困及振興等各項措施，俱有卓越表現，以實際行動共同支持企業與民眾對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，推出各項具體紓困措施，協助企業及個人紓緩資金調度困境，並為加速振興國內經濟動能，推動「公股攜手，兆元振興」融資方案及「青年創業及啟動金貸款」。此外，為響應政府振興經濟措施，在各營業據點設置振興五倍券兌付專櫃，由專人解說協辦，提供「從簡、從優、從速」的兌付服務，未來更以「創新、效率」及多元發展的企業化經營方式，積極提升國際競爭力，朝向全方位優質金融機構的願景邁進。