臺灣證交所：上週外資在集中市場買超306.87億元 買超華航20.99萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/11/8~2021/11/12）外資在集中市場總買進金額為4,759.37億元，總賣出金額為4,452.50億元，買超為306.87億元，另統計自2021年年初至11月12日止，外資總買進金額為19兆7,077.01億元，總賣出金額為20兆2,179.54億元，累計賣超為5,102.53億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆5,055.89億元新台幣，占全體上市股票市值的43.68%，較11月5日的23兆2,301.03億元新台幣，增加2,754.86億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華航：買進547,991千股，賣出338,123千股，買超209,868千股。

第二名：長榮航：買進397,976千股，賣出301,573千股，買超96,403千股。

第三名：開發金：買進116,530千股，賣出46,185千股，買超70,345千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進143,316千股，賣出250,934千股，賣超107,618千股。

第二名：中鴻：買進31,975千股，賣出70,038千股，賣超38,063千股。

第三名：台玻：買進25,325千股，賣出61,204千股，賣超35,879千股。