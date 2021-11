資訊界奧斯卡 WITSA 2021 ICT卓越獎 　台北市摘雙首獎居全球之冠

(台灣英文新聞/財經組綜合報導)台北市智慧城市建置應用獲肯定再拿獎!近日公布的全球資通訊科技卓越獎 (WITSA 2021 ICT Excellence Award)上,台北市摘下政府類的雙首獎,分別由資訊局「大數據疫調專案(COVID-19 Dashboard and Data Analysis)」取得Innovative eHealth Solutions Award傑出醫療應用首獎,及教育局「酷課雲( Taipei CooC Cloud)」拿下E-Education and Learning Award傑出數位教育學習首獎,首獎數為全球之冠,超越新加坡與香港。

有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱的世界資訊科技大會(WCIT)全球資通訊科技卓越獎 (WITSA 2021 ICT Excellence Award),目的在表揚資通訊產業具有傑出表現及貢獻的會員代表之企業或組織,已有逾20餘年歷史。今年來自全球115件提案,11月13日於孟加拉達卡市( Dhaka)的 2021 世界資訊科技大會,由主席Yannis Sirros頒佈ICT Excellence Award得獎名單,臺北市摘下政府類的雙首獎,分別由資訊局「大數據疫調專案(COVID-19 Dashboard and Data Analysis)」取得Innovative eHealth Solutions Award傑出醫療應用首獎,及教育局「酷課雲( Taipei CooC Cloud)」拿下E-Education and Learning Award傑出數位教育學習首獎,首獎數為全球之冠,超越新加坡與香港。



世界資訊科技暨服務業聯盟(WITSA)為聯合國轄下之非政府組織之一,也是全球最大的資訊科技服務產業組織,會員來自全球五大洲超過80個國家的資訊與通訊同業團體。其所舉辦的世界資訊科技大會(World Congress on Information Technology, WCIT),被譽為資通訊界奧林匹克大會,而大會中所頒發的「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎Global ICT Excellence Awards」,是每年公私部門為獲取國際認可的兵家之地。



台北市政府資訊局局長呂新科表示「大數據疫調分析專案」能獲得傑出醫療應用獎的殊榮,主要歸功於台北市防疫團隊的整合協作及科技輔助防疫的創新應用。台北大數據中心(Taipei Urban Intelligence Center, TUIC)任務為統合都市運行資料與循證分析,但由於全球面對嚴峻疫情,市府在柯市長指示下專案成立COVID-19疫情儀表板小組支援防疫工作,讓防疫小組能透過數據分析及視覺化方式展示各種數值關聯,以綜觀全市的視野,統整疫情即時資料、防疫物資庫存與公有場館人流等相關數據,將地理空間資訊與各不同維度的業務資料套疊綜整後,進而展開多樣態的資料內涵及決策視野,以直觀的視覺化資訊儀表板來提供市府決策團隊快速掌握疫情發展的脈動,透過資料驅動的城市治理,達成防疫的精確管理,讓科技輔助防疫再升級。



台北市近年來積極推動數據驅動的城市治理,運用大數據讓城市管理者更全面地調節城市運作,提升跨局處溝通及協作能力。呂新科也指出,資料治理是智慧城市發展重要的基礎,台北市採用「城市生活實驗室」(city as living lab)的社會創新模式,深受國際肯定,上週瑞士洛桑管理學院(IMD)公布2021全球智慧城市指數(Smart City Index),臺北市在118座城市中脫穎而出,躍進全球第4名、亞洲第2名。一直以來,公私協力的社會創新是我們堅定不移的信念,用研發及實驗的精神持續打造永續宜居的台北,將各種智慧新創應用逐步地改變台北,共同迎向後疫情時代的新常態生活。