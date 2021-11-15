拜習會交手台灣問題 星國學者：中國現無信心取得軍事勝利

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）拜習會將於台灣時間明（16）日上午登場，中媒稱中國國家主席習近平將利用本次視訊會議，「警告」美國在台灣問題上「退一步」。星國學者表示，中國仍處於現代化進程，欲避免不必要衝突擾，也沒信心能在台灣問題上取得顯著軍事勝利。

拜習會於在即， 儘管雙方致力於營造合作交流的熱絡氛圍，10日在聯合國氣候變化大會（COP26）上釋出聯合宣言，就甲烷排放量、清淨能源轉型以及去碳化等議題上達成合作共識，卻依舊無法掩蓋雙方在貿易、科技、新疆人權以及台灣等一系列議題上的摩擦。

13日中國外長王毅在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話後更是火藥味再起。王毅要美方信守三個公報的承諾，落實「一中」政策，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。 美方19小時後也公布通話內容，強調美國在台海和平穩定的長期利益，關切中國對台灣的軍事、外交及經濟施壓，敦促北京「以符合台灣人民的意願和最佳利益的方式展開有意義的對話，和平解決台海兩岸議題。」

《中國日報》社論指出，習近平很可能向拜登強調，北京決心「在可預見的未來不下一切代價實現國家統一」。中國官媒《環球時報》社論也指出，「台灣問題是中國的深度紅線」。並將美中關係緊張歸咎於美方侵犯中國核心利益，若要減低雙方戰略碰撞的風險，「美方必須從台灣問題上向後撤，展現收斂。」

《路透社》引述學者觀點指出，中國在其他爭執中強調台灣問題，反映當局不願被捲入與美國不必要的武裝衝突中。

新加坡拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSiS）副教授李明江表示，儘管中國言詞強硬，共機頻仍擾台，但「中國領導人意識到，中國尚未完成現代化，在國內經濟仍面臨諸多挑戰。而一場戰爭可能會嚴重擾亂此一現代化的進程，使其崛起受挫。」他也指出，中國也沒有充分的信心能確保在現階段舉得顯著的軍事勝利。

明日拜登與習近平將首次進行面對面視訊對談，該場會議究竟能多大程度緩解美中緊張關係，在貿易、人權及台灣議題上進展是否象徵大於實際意義，外界都等著看。