染疫後遺症逾4週以上？台北市6醫院開設「新冠肺炎特別門診」　助患者恢復身心靈健康

約有10%的新冠肺炎患者在康復3個月後仍有相關症狀，台北市衛生局協調6大醫院開設整合特別門診。(示意圖/Getty Images) 約有10%的新冠肺炎患者在康復3個月後仍有相關症狀，台北市衛生局協調6大醫院開設整合特別門診。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）約有10%的新冠肺炎患者在康復3個月後仍有疲勞、呼吸困難、失眠和焦慮等症狀，並影響日常生活或身體活動功能。為協助個案及早回歸正常生活，台北市衛生局協調萬芳、台大等6醫院開設整合特別門診，提供身、心、靈、社會的全人照護。

台北市政府衛生局表示，病患在感染4週內屬於急性期，大多數過了4週後就會逐漸好轉、PCR呈現陰性，但約有10％個案在罹病後3個月仍出現持續性症狀，包含疲勞、呼吸困難、失眠、嗅覺異常、焦慮、久咳、味覺異常和憂鬱等，稱為「COVID-19急性感染後徵候群」。

衛生局舉出一位患者的例子，當她染疫後，怕傳染給職場同事，自行離職，康復後，四處求職皆碰壁，內心壓力也與日俱增，在相關人員轉介下，至新冠特別門診就診，才逐步改善身心問題，走出染疫後低潮。

台北市立聯合醫院松德院區醫務長劉興政表示，聯醫8月起開設特別門診，據臨床觀察，約有30％個案的焦慮、憂鬱指數非常高，甚至達到創傷後壓力症候群標準，其中又以女性較多，還有很多個案出現皮疹與掉髮等症狀。

台大醫院感染管制中心副主任盤松青說，台大醫院收治的500多名患者中，其中約有15％個案需要長期追蹤，較常出現的是呼吸道症狀和情緒困擾。由於這是新的疾病，能否完全康復、後遺症會維持多長，各國都還在研究中。

為了協助個案及早恢復身心健康，衛生局協調聯合醫院（含中興、仁愛、和平、忠孝、陽明5個院區）、台大、台北榮總、三總、馬偕、萬芳6家醫院開設「新冠肺炎急性後徵候群特別門診」。

衛生局說明，｢新冠肺炎急性後徵候群特別門診｣，整合感染科、胸腔科、精神科、復健科等科別，提供身、心、靈、社會的全人照護，由醫師評估生理狀況、心理師進行情緒壓力評估及心理介入、社工師評估社會心理需求及提供其他社會資源連結等，給予即時的減壓支持與提升心理健康識能，並視個案狀況轉介至身心科接受評估與治療。

衛生局呼籲，確診新冠肺炎感染 4 週後如仍持續有相關症狀，可至各醫院新冠肺炎急性後徵候群特別門診尋求專業協助，有關心理諮詢，可電洽安心專線1925，防疫相關問題可洽詢臺北市衛生局防疫專線 (02)2375-3782。