11/15台灣增9例境外移入 全為新冠肺炎「突破性感染」

台灣11/15新增9例COVID-19個案，均為境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣11/15新增9例COVID-19個案，均為境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增9例境外移入個案，為5例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(案16599)、印尼(6例，案16600至案16605)、德國(案16606)、聖克里斯多福及尼維斯(案16607)入境，入境日介於10月30日至11月13日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這9例個案全部為突破性感染，案16599接種兩劑BNT疫苗、案16600和16607兩劑AZ疫苗、案16601-16605接種兩劑科興、案16606接種一劑嬌生。

羅一鈞說明，今日從印尼入境的確診者較多，6例中有5人為境外生，另1人案16604則為漁工。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,496例確診，分別為1,852境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。