〈財經主筆室〉台積電一周股東大減2.5萬人　散戶變心意味護國神山熱度降溫？

外資法人上周買超台積電2.5萬張股票，台積電股價整周都穩站60 0元價位之上，但台積電股東人數一周內卻一口氣大減2萬多人， 散戶小股東與外資法人不同調的操作手法，的確頗令人不解？ 股價漲、股東人數卻減少現象，出現這種散戶變心情況， 難道是台積電熱度已降溫？

台積電股價在5日重新站上600元價位後，上周股價始終穩定站在 600元之上表現，算是自9月下旬至今， 近一個半月以來股價表現最佳的一周，尤其，外資法人單周買超達2 萬5,397張，對台積電股價走勢發揮一定穩定軍心的效益， 但由股東人數大量減少來看， 散戶小股東似乎對外資法人作多態度不買帳。

據集保公司統計，上周台積電股東人數為94萬2,395人， 相較前一周的96萬7,875人，一周內大減2萬5,480人， 其中零股股東減少1萬2,439人，持有1~5張小股東人數減少 1萬1,497人。若是與10月15日的股東人數99萬2, 074人比較，僅僅約一個月，台積電股東人數大減高達近5萬人左 右。

台積電隨著業績大爆發及股價高漲，今年以來股東人數大為增加， 從2020年底的約60萬股東人數， 大幅增加並數度突破百萬人大關， 一度超越中鋼躍上股東人數最多的公司，但自從8月底股東人數跌破 百萬大關後，至今股東人數都未曾再次站上百萬人。 如今股東人數跌至94萬餘人，與中鋼的108萬股東人數差距越來 越大，不免令人懷疑散戶投資人對護國神山熱度， 是不是已漸漸降溫中？

台積電目前市值為新台幣15.66兆元，占台股市值比重高達2 9.23%，股價每漲跌1元對大盤指數影響達到8.5點左右， 台積電股價對大盤表現影響極大， 自然成為市場多空對峙的重點操作對象，若仔細分析台股盤勢變化， 不難發現台積電股價表現與大盤走勢軌跡極為相似。

護國神山台積電除了已經是全球關注焦點外， 也是對台股漲跌表現最具影響力的個股，有關台積電的任何訊息， 包括公司實質業績表現、未來營運展望、資本支出規劃， 即便是競爭對手消息，甚至是公司福利等等， 統統都會被放大來解釋或討論。

就以日前英特爾公布資本支出將大增消息， 外資法人也可以針對英特爾與台積電競爭對手關係， 紛紛發表對台積電的影響，美系外資摩根士丹利就分析， 大廠設備競賽中不斷提高資本支出的結果， 後續台積電將面臨四項利空，包括犧牲的是公司長期的毛利率表現、 台積電能吃到英特爾大單到底還剩多少？台積電客戶會倒戈， 或是將訂單分散？未來半導體設備成本可能增加等利空因素。

但本土法人對半導體產業後續展望卻持相對樂觀態度， 認為儘管半導體業大部分的新增產能集中在2023年開出， 但預估半導體產業需求，因廣大的電子產品應用而持續成長， 就算到了2023年新產能開出，半導體業大概也只會回到「 供需平衡」的狀態，產能過剩的機率不高，缺貨將到2025年， 因此持續看好台積電後續表現。

台積電目前持股以法人居多，外資、 國內投信及自營商三大法人持股就高達76.27%， 其中以外資法人持股最高達74.89%， 若加計國內法人如國發基金持股6.38%、新制勞退基金持股1. 03%及富邦人壽保險0.84%等， 自然人股東持股比重不到二成， 台積電交易重心原本就是以法人為主， 如今土洋法人對後市看法都有很大差異及紛歧， 散戶小股東對台積電如此複雜資訊又該如何判斷？

台積電自9月16日除息後股價始終在600元以下盤整， 最低股價曾下跌至571元，這波盤整時間長達近2個月之久， 上周股價好不容易站穩600元之上，最高價還來到612元， 使得散戶明顯出現搶著賣股票，市場解讀應該是小股東「解套就跑」 、或「賺到差價就跑」所造成的，上周台積電股東人數大減2.5萬 人，只能說小股東對股價處於短期高檔的台積電， 逢高還是有點害怕會回檔，暫時下車來躲避風險。