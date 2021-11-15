Travis Scott表演意外再添一死 年僅9歲「幾乎被壓死」

年僅9歲的男童埃茲拉 (Ezra Blount)在崔維斯史考特（Travis Scott）5日的表演會場前拍照，不料卻成為生命消逝前最後一... 年僅9歲的男童埃茲拉 (Ezra Blount)在崔維斯史考特（Travis Scott）5日的表演會場前拍照，不料卻成為生命消逝前最後一張照片。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國知名饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）5日在德州休士頓舉辦天文音樂祭（Astroworld Festival），卻爆發踩踏事故，目前累積死亡已達10人，最小年僅9歲，在醫院中昏迷近10天後仍不治身亡。

天文音樂祭的瘋狂演出與暴動粉絲所造成的踩踏傷亡至今仍在延燒，根據美聯社，年僅9歲的男童埃茲拉 (Ezra Blount)看表演時原是坐在父親的肩膀上，而後遭推擠並被其他歌迷踩踏，經醫院檢查，埃茲拉的大腦、腎臟和肝臟受到嚴重損傷，顯示他生前被踢、踩、踐踏至幾乎被壓死，送醫後持續昏迷至週日宣告不治。

埃茲拉成為這場音樂祭踩踏意外第10個罹難者，也是年紀最小的死者。他的父親雷斯頓(Treston Blount)表示，當下他也被推擠後失去知覺，醒來想找兒子卻發現他已經不見了，最後到了醫院才發現兒子以被送到德州兒童醫院(Texas Children’s Hospital)，身受重傷。

埃茲拉的家人以對Travis Scott和活動主辦方Live Nation Entertainment提出告訴，並求償至少100萬美金。這場意外中其他死者的年齡為14歲到27歲不等，當天約有300人受傷並在音樂祭現場接受治療，重傷者有13人，已住院接受治療。