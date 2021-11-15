「#彭帥在哪裡」中國女網名將自爆遭前高官性侵　世界女網協會安靜10多天終於聲援

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國女網名將彭帥2日指控遭前國務院總理張高麗強迫上床，10多天後仍下落不明，「世界女子職業網球協會」14日終於打破沉默，呼籲她的指控「必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查」。

中國女網名將彭帥2日透過微博發文爆料，1600多字闡述前國務院總理張高麗以權力性侵她後，兩人發展出多年不倫關係的過程，並控對方「玩完想不要就不要了」，且張高麗的妻子康潔也知情，內容之聳動，雖然貼文發出後20鐘內即被刪文，但震撼的言論已在國際間發酵。

現在彭帥的微博帳戶上已不見這則文章，用戶也不能在她的頁面上留言，且「彭帥」、「張高麗」、「網球」等等關鍵字顯然已成網路禁詞，全部遭到封鎖。

負責推展女子網球運動的最高國際組織「世界女子職業網球協會」（WTA）在保持沉默多日後，主席Steve Simon於週日終於發聲表示，此事件「必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查」。

Steve Simon在14日聲明中說，最近在中國發生涉及WTA球員彭帥的事件令人感到相當擔憂，作為一個女性組織，我們始終堅持我們的創立原則：公平、機會與尊重。

彭帥和所有女性的聲音都該被重視與聽到，而不是被檢討，有關前中國領導高層涉及性侵她的行徑，必須獲得慎重嚴肅的對待。彭帥的指控都應進行全面、公平、透明調查，而不是被寬恕或忽視，同時也讚揚彭帥挺身而出的勇氣。

Simon還說，球員的健康與安全是我們絕不讓步的首要之務，我們大聲疾呼是為了要伸張正義。

另一方面，獲得18座大滿貫賽后冠的球星艾芙特（Chris Evert）也在網路上號召以主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）發文，獲得回響。

Chris Evert在推特說：「的確，這些指控令人感到非常不安，彭帥14歲時我就認識她了，我們都很關心、重視她，這是人命關天的，她在哪裡？她安全嗎？誰有她的任何近況，不勝感激。」