推動台灣特色華語教育 台美教育倡議成果登時代雜誌

駐紐約辦事處於「時代雜誌」美國版刊登全頁彩色廣告，宣傳台美教育倡議架構下的成果。 駐紐約辦事處於「時代雜誌」美國版刊登全頁彩色廣告，宣傳台美教育倡議架構下的成果。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組綜合外電報導）台美關係於各領域持續深化，駐紐約辦事處於「時代雜誌」刊登全頁彩色廣告，宣傳「台美教育倡議」架構下，雙方近一年來的語言學習雙向合作，及深化雙邊關係成果。

該文刊登於「時代雜誌」（TIME）美國版11月22日及29日雙週刊，文內指去年12月簽訂「台美教育倡議」（U.S.-Taiwan Education Initiative) ，台方積極催動華語及英語教育合作，如教育部推出的「台灣優華語計畫」，鼓勵美方與台灣大專院校建立校際合作，台方將提供教學資源，協助招募並補助華語教師前往授課。

中央社指出，截自今年9月底，美國中西部已有2所大學與台灣簽署校對校華語文合作備忘錄，雙方共有31所大學參與該計畫。今年11月賓州州立大學（Pennsylvania State University）也與國立台灣師範大學簽署合作備忘錄，成為美東地區首座與我國院校合作「台灣優華語計畫」的公立大學。

不僅院校，台灣也積極爭取與美國各州政府深化教育交流合作。今年9月，肯塔基州成首個在雙邊教育倡議下，首個與台灣簽署高等教育備忘錄的美國州政府。

中華民國僑務委員會也致力推廣我國特色的華語文教育，美國各地將陸續成立15所台灣華語文學習中心。其中新澤西州普林斯頓中文學校、梅山中文學校新設的台灣華語文學習中心都已投入運作。

明年將由北京移師台北的哈佛大學暑期華語進修計畫也是一例。中國在美國設立的孔子學院遭批為政治工具，紛紛關閉，這也使美國各界更注重語言學習的中立性。駐美代表蕭美琴也曾向「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）表示，台、美大學都高度重視學術自由、言論自由等價值。

駐紐約辦事處長李光章表示，台灣自由開放的學習環境是自身優勢和資產。作為美國可信賴的夥伴，台灣有能力在美國華語文教育扮演重要角色，為美國學生提供自由、民主、多元的華語文學習環境。

李光章進一步指出，我國將持續拓展與美國各州政府和重要大學的合作，分享台灣優質的華語文教學資源，也讓美國更加了解台灣的民主經驗和自由價值，期盼藉此深化台美基於共享信念的緊密夥伴關係。