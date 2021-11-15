高血壓患者也想吃美食？　台灣營養師：把握「得舒飲食 4高、4少、1控」」原則　6道食譜輕鬆做

高血壓患者該怎兼顧美食與健康？台北市萬華區健康服務中心拍攝6道「得舒飲食(DASH)」料理影片，歡迎民眾觀賞。（示意圖／pixabay） 高血壓患者該怎兼顧美食與健康？台北市萬華區健康服務中心拍攝6道「得舒飲食(DASH)」料理影片，歡迎民眾觀賞。（示意圖／pixabay）

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)高血壓性疾病位居我國十大死因第7位，平均每4位成人就有1人罹患高血壓，許多患者希望藉由飲食來控制血壓，但效果卻不彰。營養師提醒，少油、少賢的清淡飲食還不夠，應多攝取高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維及豐富的不飽和脂肪酸，以達到降血壓目的。

「高血壓」是健康的隱形殺手，更是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，血壓控制不好會產生許多合併症發生，如：心臟病或中風皆有可能伴隨而來。

加上時序進入秋冬，早晚溫差大，導致血管收縮，易造成血壓升高，進而增加心臟疾病急性發作機會；故自我管理血壓三原則，除定期量血壓、按時服藥外，更要落實良好的生活型態，如：規律運動、減重、戒菸及養成低鹽、少油、多蔬果之健康飲食型態與習慣。

梁風琦營養師表示，「得舒飲食(DASH)」Dietary Approaches to Stop Hypertension是一種降低高血壓的飲食。其原理是以「四高、四少、一控」為飲食特點，四高為高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維；四少是少飽和脂肪、少膽固醇、少紅肉、少精製糖；一控便是控制含鈉量攝取。

在各大類食物選擇上，「得舒飲食」基本上有幾項原則，包括選擇全穀根莖類、每天攝取 5 份以上蔬菜及 5 份以上水果，多喝低脂乳、紅肉換白肉、吃堅果用好油等。此外建議高血壓患者在選用得舒飲食時，仍應諮詢營養師，請其設計客製化適合的飲食。

控制血壓也能享受美食 6道營養師食譜輕鬆做

「芝麻牛奶雪泥冰」結合2種高鈣食物一杯直接滿足50%的每日鈣質建議攝取量。 「摺疊海苔飯包」運用海苔、紫米等12種多元食材，充分達到吃高纖全榖、以白肉(鮪魚)取代紅肉，及選用芝麻油等不飽和油脂類，讓健康美味也可輕鬆帶著走。 「浪漫綠拿鐵」以無糖豆漿為基底，搭配各式蔬菜及水果製成營養蔬果汁，除了高纖、高鉀外，更提供適量的蛋白質，補足所需體力。 「起司番茄盅」一顆番茄盅含有豐富的鈣質、蛋白質及鉀離子，能一次補足約1/4的每日營養需要量。 「低鹽莎莎醬」自製莎莎醬比起市售莎莎醬「鈉」含量降低80%，更是佐餐的高纖開胃小菜。 「莓果燕麥餅」選用各式高纖食材製作美味及健康兼具的日常點心。

詳細食譜可觀看台北市萬華區健康服務中心拍攝6道「得舒飲食(DASH)」料理影片，於11月10日起至12月1日止，每週一中午12點至12點30分及每週三晚間6點至6點30分，於悠遊台北(CH04)頻道推播，若錯過播放時間，也可至台北市萬華區健康服務中心網站，查詢影片連結網址。