美國道瓊永續指數評比•台灣26家企業入列　聯電全球晶圓專工業第一名•富邦金中信金皆入選

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）道瓊永續指數（DJSI）評比結果13日公布，今年入選DJSI世界或新興市場指數的台灣企業共26家。晶圓代工廠聯電連續14年入選道瓊永續性指數（DJSI）的世界指數成分股，今年同時入選新興市場成分股。

中鋼則是連續10年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股，台達電連續11年入選DJSI世界指數成分股。

富邦金控、中信金控皆入選「世界指數」與「新興市場指數」成分股。

根據中央社，由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數，至今全球已有60個產業、逾2500家企業參與評比。

聯華電子

聯華電子13日宣布，該公司連續14年入選道瓊永續性指數（D ow Jones Sustainability Indices, DJSI）之「世界指數 (DJSI-World)」成分股， 今年也同時入選了新興市場成分股(DJSI-Emerging Markets)。

2021年的聯電，在DJSI評比繳出亮麗的 成績單，總分、環境面及社會面皆奪下晶圓專工業第一，23個評分 項中12項獲得半導體產業最高分，其中有8項更拿下滿分，包括「 營運生態效益」、「產品責任」、「重大性」及「人力資本發展」 等項目，在全球領導企業高度競爭的DJSI評比中， 展現聯電長期投入永續經營的成果。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑透過新聞稿表示，聯電能夠不間斷的連續14年入選DJSI世界指數成分股，是全體員工齊心努力的成果。

簡山傑說，聯電身為世界企業公民的一份子，以「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續心法，在追求經營績效的同時，仍兼顧環境、社會和公司治理等相關面向。

他表示，聯電今年6月宣示2050年達到淨零碳排，是對未來30年的重大承諾。聯電在不斷提升產業國際競爭力之餘，更將永續理念與企業營運策略結合，期能對社會及環境發揮正面的關鍵影響力。

聯電表示，道瓊永續性指數成立於1999年，由瑞士永續集團（RobecoSAM）與美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones）公司共同發行，是國際間具公信力的企業永續評比工具之一，為全球投資機構的重要參考指標。

道瓊永續性「世界指數」每年於全球挑選約2500家大型企業參與評比，並於各產業評選出在永續經營上表現最好的前10%的公司為成分股，「新興市場指數」則以新興市場前800大企業中，挑選各產業永續性績效前10%的公司成為成分股。

中鋼

此外中鋼則是連續10年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股，台達電連續11年入選DJSI世界指數成分股，並連續9年入選新興市場指數成分股。

中鋼13日發布新聞稿表示，鋼鐵製品是可100%回收再利用的綠色產品，除了是全球應用最深廣的工程材料外，也是低碳轉型不可或缺的關鍵材料。

中鋼指出，今年於公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，秉持「沒有最好，只有更好」的永續經營理念，落實「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」及「節能減碳」3大核心目標，為台灣產業、社會及環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。

台達電

台達電永續長周志宏透過新聞稿表示，台達電積極落實「環保、節能、愛地球」的經營使命，持續接軌國際永續倡議，以具體行動因應氣候變遷的嚴峻挑戰。

周志宏說，2017年通過科學減碳目標（SBT）後，台達電藉由自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證3大做法，累積導入共2270個節能專案，連續3年遠超越SBT年度階段性目標，不僅碳密集度降低55%，全球據點使用再生電力的比例亦達到45.7%。

周志宏表示，台達電2021年承諾RE100，訂定2030年實現100%使用再生電力及碳中和的總目標，目前已和台汽電綠能及富威電力簽訂長期綠色購電協議，每年採購1900萬度及800萬度的陸域風電，11月底前將正式轉供，預計累積可為地球減碳超過27.1萬噸，邁向淨零。

RE100是一項全球環境倡議，其成員致力在營運中採用100%再生能源。

富邦金

富邦金控昨(14日) 發布新聞稿表示，已連續5年入選世界指數成分股，也是連6年入選永續新興市場指數成分股，並在保險類別當中，位居全球保險業前4%，其中，社會面向表現名列全球第二、台灣第一，在23個評選項目中，有6個項目獲得滿分。

富邦金董事長蔡明興表示，今年適逢富邦60週年，會重塑「低碳、數位、激勵及影響」四大永續策略，持續推展永續行動，包括敦促企業低碳轉型、強化氣候變遷風險管理，領航氣候金融、以優惠利率鼓勵企業落實節能減碳、推動綠色賽事轉型等等。

富邦金表示，將持續推動永續經營，持續實踐正向力量。

中信金

中信金控則連2年入選世界指數成分股、連7年入選新興市場指數成分股，根據中信金14日發布的新聞稿，公司在風險管理、防制金融犯罪、營運面生態效益、氣候策略、公益慈善、金融包容性等面向上獲得優異成績。

中信金表示，去年10月加入碳核算金融聯盟（PCAF），積極依據「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）認證的方法學，盤點投融資組合碳排放，作為未來淨零路徑的規劃基礎，今年成為亞洲首家依PCAF標準揭露財務碳排放的金融機構。

中信金進一步指出，將持續發展永續金融，如去年11月與今年5月接連發行台灣第一檔可持續發展債券與社會責任債券，未來會持續擴大與投融資對象的議合，協助更多企業低碳轉型與永續變革。