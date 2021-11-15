美國國會代表團返華府 外交部：彰顯對台重視及一貫堅定支持

由參議員柯寧（John Cornyn）率領的美國國會代表團於9日到11日訪台，並於美東時間14日返回華府。來台期間曾拜會總統蔡英文、國防部... 由參議員柯寧（John Cornyn）率領的美國國會代表團於9日到11日訪台，並於美東時間14日返回華府。來台期間曾拜會總統蔡英文、國防部長邱國正，以及外交部。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國國會議代表團於11月9日到11日低調訪台，拜會總統蔡英文、國防部長邱國正並與外交部長吳釗燮視訊，該代表團已於美東時間14日返回華府。

美國共和黨參議員柯寧（John Cornyn）9日率十餘名參、眾議員搭乘美方海軍C-40A行政專機，自菲律賓來台，來台3日的行程事前保密，並由美國在台協會（AIT）主導安排，並未透露過多細節，外交部也表示尊重美方，未多做說明。

中央社報導，柯寧一行人已於14日晚間返回華府。柯寧隨後也發出新聞稿指出，代表團此次訪問美國在東南亞的主要盟友與合作夥伴，並支持美軍印太司令部於新冠疫情後，持續在印太地區建立安全合作並加強與主要盟友的雙邊關係。

柯寧表示，代表團此行首先拜訪印太司令阿基里諾（John Aquilino），阿基里諾向他們報告當地情勢概況，與區域軍事部門優先事項。印太司令部負責區域包括夏威夷到印度西部邊境。之後代表團前往菲律賓、台灣與印度，並與達賴喇嘛的代表會晤。關於訪台行程，他僅提及曾拜會蔡總統與外交部、國防部。

外交部今（15）日進一步透露美國國會代表團來台相關細節，指出參議員柯寧、柯瑞柏（Mike Crapo）、李麥克（Mike Lee）、塔柏維爾（Tommy Tuberville）及眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、艾爾濟（Jake Ellzey）一行12人曾拜會蔡英文、國家安全會議秘書長顧立雄、與外交部長吳釗燮進行視訊會談、接受外交部政務次長曾厚仁款宴，及拜會國防部部長邱國正，就台美關係各項重要議題交換意見。

外交部指出，該代表團是自疫情以來首次横跨兩院的美國國會大型訪台議員團，他們的來訪彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。外交部由衷感謝柯寧參議員一行的情義相挺，以及對各項台美重要議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化我國與美國國會的深厚情誼。

此外，外交部也就本次來訪成員進行說明，柯寧是台灣在美國聯邦參院的堅強支持者，曾在去（2020）年2月於華府會晤在當時訪美的賴清德副總統當選人，也多次連署支持友台議案及聯名函，如連署《台北法》（TAIPEI Act）及支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的聯名函。身為「晶片法案」（CHIPS for America Act）及「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）等多項友台法案的重要推手，柯寧致力促進台美在關鍵供應鏈及安全層面的合作。

柯瑞柏及李麥克兩位資深參議員長期支持各項友台議案，也是台灣在美國國會的重要友人。塔柏維爾參議員、岡薩雷斯眾議員及艾爾濟眾議員則是本（第117）屆美國國會新科議員，對台灣事務非常關注。