美國股市上周五續漲　法人：台股若籌碼換手•有利多方續攻

更新時間: 2021-11-15 09:52

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）投資人無視通膨高漲，美股上週五(11/12) 收紅。法人認為，台股均線架構偏多，短線籌碼經沉澱換手後，多頭有望重啟攻勢。

台股今天(15日) 跳空開高42點，盤中漲勢擴大，突破17600點關卡，一度漲逾140點，最高至17658.64點，聯發科漲至1015元、創波段新高。

權值電子股台積電小幅開高，上漲0.66%，來到608元；第3季獲利率三率三升的鴻海上漲0.46%，來到109.5元。聯發科盤中漲逾3%、最高來到1015元，寫下波段新高。

航運股漲幅超過1.5%，長榮、陽明、萬海分別上漲約2.2%、1.9%、1.3%，來到114元、108.5元、161元。

美股道瓊工業指數上週五(12日) 終場上漲179.08點，或0.5%，收在36100.31點；標準普爾500指數上漲33.58點，或0.72%，收在4682.85點；以科技股為主的那斯達克指數上漲156.68點，或1%，收在15860.96點；費城半導體指數上漲30.017點，或0.8%，收在3794.503點。

台股12日盤中高點至17602.05點，終場以17518.13點作收，上漲65.61點，漲幅0.38%，17600點關卡得而復失，成交值新台幣3669.61億元。週線上漲221.23點，呈現連6紅。

鴻海第3季毛利率、營益率和淨利率，均較第2季和去年同期提升，單季稅後淨利369.84億元、季增24%，創歷史同期次高，每股稅後純益2.67元；累計前3季稅後淨利949.25億元，年增70%，每股稅後純益6.85元。

代工廠廣達第3季每股盈餘2.43元，寫下單季新高，預估第4季筆電出貨將季增10%以上，全年出貨將年增雙位數百分比。英業達第3季處分上海閒置資產的業外收入挹注，稅後淨利28億元，季增1.47倍，年增45%，每股盈餘0.78元，創近6季新高。

製鞋大廠寶成工業越南年第3季一度停工，但憑藉上半年業內外皆有好表現，前3季歸屬公司業主稅後淨利125.26億元，年增213%，每股盈餘4.25元。

根據中央社，法人表示，台股逼近9月初高點17633.67點，目前台股均線架構偏多，但短線籌碼需經沉澱換手，多頭才有望重啟攻勢。

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