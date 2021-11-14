台灣兩大男神首度合體！張孝全、陳昊森犯罪懸疑片《操作》開拍　預計2022年上映

張孝全(右)、陳昊森(左)將在電影《操作》中有大量對手戲(圖/伯樂影業) 張孝全(右)、陳昊森(左)將在電影《操作》中有大量對手戲(圖/伯樂影業)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣演技實力派男神張孝全、陳昊森首度合作，領銜主演的全新犯罪懸疑電影《操作》已於11月12日正式開鏡，兩人將有大量對手戲，預計於2022年下半年上映。

《操作》由吳明憲監製、新銳導演陳奕甫執導，是陳奕甫的電影處女作，黃棋帝、林仕肯擔任製片，葉乃菁、黃彥樵編劇，是張孝全繼戲劇《誰是被害者》後再度挑戰犯罪懸疑題材，陳昊森則為首次演出犯罪懸疑類型電影。

《操作》於12日正式開鏡，監製吳明憲、導演陳奕甫及兩位主演張孝全、陳昊森皆出席開鏡儀式，祈求電影拍攝順利。張孝全表示，第一次看完劇本後就非常喜歡，對角色也有很多想法，期許自己可以一一達成。

張孝全、陳昊森將在《操作》互飆演技，兩人透過讀本等方式事先培養默契，張孝全表示對陳昊森印象深刻：「之前都是透過螢光幕看到陳昊森，接觸後感覺他是一個很健談的人，他對角色、故事有很多想法與理解。希望能夠為彼此的角色相互激盪出好的呈現，互相幫助完成這部作品！」

陳昊森透露未開拍便感受到張孝全的溫暖：「之前還不認識孝全哥，接觸之後發現他是一個對生活很有觀察很細心的演員，也會提出很多很專業的想法，一下子就拉近了彼此的距離，也一起討論出很多表演上的細節，覺得自己很幸運，能有這麼棒的前輩帶領，也期待透過這次合作培養出更多的火花。」

《操作》為伯樂影業首部開鏡電影，由威秀、秀泰、國賓與新光四大影城攜手文策院國發基金成立的伯樂影業，今年底至明年第一季預計尚有三到四部電影開拍。