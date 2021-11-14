Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台灣兩大男神首度合體！張孝全、陳昊森犯罪懸疑片《操作》開拍　預計2022年上映

張孝全、陳昊森將在電影《操作》中有大量對手戲

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/14 19:38
張孝全(右)、陳昊森(左)將在電影《操作》中有大量對手戲(圖/伯樂影業)

張孝全(右)、陳昊森(左)將在電影《操作》中有大量對手戲(圖/伯樂影業)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣演技實力派男神張孝全、陳昊森首度合作，領銜主演的全新犯罪懸疑電影《操作》已於11月12日正式開鏡，兩人將有大量對手戲，預計於2022年下半年上映。

《操作》由吳明憲監製、新銳導演陳奕甫執導，是陳奕甫的電影處女作，黃棋帝、林仕肯擔任製片，葉乃菁、黃彥樵編劇，是張孝全繼戲劇《誰是被害者》後再度挑戰犯罪懸疑題材，陳昊森則為首次演出犯罪懸疑類型電影。

《操作》於12日正式開鏡，監製吳明憲、導演陳奕甫及兩位主演張孝全、陳昊森皆出席開鏡儀式，祈求電影拍攝順利。張孝全表示，第一次看完劇本後就非常喜歡，對角色也有很多想法，期許自己可以一一達成。

張孝全、陳昊森將在《操作》互飆演技，兩人透過讀本等方式事先培養默契，張孝全表示對陳昊森印象深刻：「之前都是透過螢光幕看到陳昊森，接觸後感覺他是一個很健談的人，他對角色、故事有很多想法與理解。希望能夠為彼此的角色相互激盪出好的呈現，互相幫助完成這部作品！」

陳昊森透露未開拍便感受到張孝全的溫暖：「之前還不認識孝全哥，接觸之後發現他是一個對生活很有觀察很細心的演員，也會提出很多很專業的想法，一下子就拉近了彼此的距離，也一起討論出很多表演上的細節，覺得自己很幸運，能有這麼棒的前輩帶領，也期待透過這次合作培養出更多的火花。」

《操作》為伯樂影業首部開鏡電影，由威秀、秀泰、國賓與新光四大影城攜手文策院國發基金成立的伯樂影業，今年底至明年第一季預計尚有三到四部電影開拍。
操作
陳昊森
張孝全
文策院
男神
電影
犯罪
懸疑
伯樂影業

相關新聞

好好玩！台灣創意內容大會ØZI孫盛希嗨唱　顏社草字頭特別企劃現場音樂瑜珈
好好玩！台灣創意內容大會ØZI孫盛希嗨唱　顏社草字頭特別企劃現場音樂瑜珈
2021/11/12 11:03
亮點揭曉！台灣創意內容大會去年創9億交易金額　台英法合製VR全球首亮相
亮點揭曉！台灣創意內容大會去年創9億交易金額　台英法合製VR全球首亮相
2021/11/04 09:25
日本熱門強片《電影之神》反映疫情當下　台灣金馬影展門票5分鐘內搶光
日本熱門強片《電影之神》反映疫情當下　台灣金馬影展門票5分鐘內搶光
2021/11/01 17:10
台灣防疫再鬆綁！11/2起搭雙鐵、看電影可飲食、KTV唱歌免戴口罩、藝文活動不限人數
台灣防疫再鬆綁！11/2起搭雙鐵、看電影可飲食、KTV唱歌免戴口罩、藝文活動不限人數
2021/10/28 12:19
【DeepFake換臉風波】民團籲政府介入下架不雅片 蔡英文擬修法遏制科技犯罪
【DeepFake換臉風波】民團籲政府介入下架不雅片 蔡英文擬修法遏制科技犯罪
2021/10/19 10:33

更新時間 : 2021-11-14 20:29 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
難纏的「壺腹癌」早期症狀不明顯、位置難發現　台灣醫：出現這幾個腸胃症狀要當心
難纏的「壺腹癌」早期症狀不明顯、位置難發現　台灣醫：出現這幾個腸胃症狀要當心
【歐洲疫情變天】德國一天逾5萬人確診 已連4天創新高
【歐洲疫情變天】德國一天逾5萬人確診 已連4天創新高
Disney+台灣上線囉！ 漫威、迪士尼隨開隨看 成家庭用戶首選
Disney+台灣上線囉！ 漫威、迪士尼隨開隨看 成家庭用戶首選
不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約
不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約
【3富少遭起底】台灣台中富二代為擦撞毆打男大生致昏迷　涉案3人遭檢聲押　張父：是我管教太嚴格
【3富少遭起底】台灣台中富二代為擦撞毆打男大生致昏迷　涉案3人遭檢聲押　張父：是我管教太嚴格
美國歌手Travis Scott表演爆踩踏！8人死亡、逾百人受傷指控其「煽動」
美國歌手Travis Scott表演爆踩踏！8人死亡、逾百人受傷指控其「煽動」
美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打
美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打
【歐洲疫情升溫】德、法確診數反彈創新高！專家揭5大原因
【歐洲疫情升溫】德、法確診數反彈創新高！專家揭5大原因
台灣春節檢疫增「7+7」 完整接種且滿14天者適用　2週內須篩檢4次
台灣春節檢疫增「7+7」 完整接種且滿14天者適用　2週內須篩檢4次