台北插畫藝術節百位創作者打造專屬封面故事　酉鬼啤酒創意酒標設計徵件中

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)第四屆台北插畫藝術節以封面故事為主題，集結近百位插畫家創作將於12月登場，今(14)日搶先舉辦NFT系列論壇及音樂演唱會。

2021台北插畫藝術節由自由人藝術公寓主辦，致力於串連台灣在地與國際插畫藝術，透過每年主題策展式徵件，向國內外插畫創作者徵集作品展出，讓「插畫不再只是插畫」，今年聚集台灣知名插畫家，鬍子大叔、Yesterday Should be Happy、桑拿大可等共102位創作者，將於12月10日至12日松山文創園區登場。

今年的展覽主題為「封面故事」——各種書輯、唱片、雜誌、電影都有自己的封面，封面是人們最先看到、最先接觸的圖文內容，這一屆歡迎創作者用各種插畫、藝術創作的表現形式來說不同的封面故事，以插畫的創作打造專屬的封面人物。

【多領域知名品牌共同響應活動】



台北插畫藝術節與插畫家鬍子大叔首度推出藍莓奶昔啤酒新口味

citizenM Taipei世民酒店

12/5～12/19憑【2021台北插畫藝術節門票】，即享citizenM Taipei North Gate 二樓canteenM的飲料，含酒精及非酒精飲料，及餐點85折優惠。

COMEBUYTEA、老虎牙子

11/15～12/12憑【2021台北插畫藝術節門票】即可到COMEBUYTEA三家門市（松菸、威秀、西門）兌換 1次「免費加料」的特別優惠 （每張票券限兌換1次） ，同時憑COMEBUYTEA發票（且不限購買時間！）也可享受【2021台北插畫藝術節門票】（現場票價$380）的8折優惠。

此外，COMEBUYTEA將在12/10開幕日提供厚奶烏龍小芋Q 給到場參加的嘉賓，還有經典有氧飲料品牌老虎牙子提供老虎蔘x決明子x花青素x白葡萄柚氣泡飲給參展藝術家們，全程戴口罩也要有氧深呼吸，靈感不枯竭！

THETA德希達咖啡、酉鬼啤酒

台北插畫藝術節除延續和「THETA德希達咖啡」聯名活動，推出「鬍子大叔」限定咖啡包；更與台灣精釀酒廠品牌「酉鬼啤酒」進行趣味插畫跨界活動，不僅與主視覺插畫家鬍子大叔首度推出啤酒新口味——藍莓奶昔IPA，並名為「鬍子雪泡」，還有激動人心的2022台北插畫藝術節Ｘ酉鬼啤酒的酒標徵件比賽（2021/11/26即將截止徵件），得獎結果也將在12月活動現場揭曉最終得獎結果。

【插畫家系列對談-酒後Talk】



11位藝術家帶來5場對談

台北知名複合式餐飲品牌「好丘」將再次與「台北插畫藝術節」合作。10月到12月的周末，台北插畫藝術節5場系列對談「我的主打歌」邀請11位各領域的藝術家參與，將以輕鬆、愉快的聊天方式，分享在創作上鮮為人知的幕後大小事，現場備有好丘超讚的創意貝果和美味餐食。

特別的是，藝術家們精心挑選了屬於他們的主打歌，同時以翻唱著稱的歌手 : 布朗先生、尤米澤，在這些夜晚裡歌手將與藝術家碰撞出火花。

￭ 講座時間 | 10/31、11/13、11/21、11/27、12/04

￭ 講座地點 | 好丘Good Cho's 四四南村信義店

￭ 講座主持 | 顔寧志 Andy Yen

￭ 演唱歌手 | 尤米澤、布朗 Brown Chiu

￭ 講者名單 | 林韋達、詹筱帆、黃米露、林彥良、鬍子大叔 UNCLE TOMMY (林志恆)、A little monsters 阿尼斯特(左楚浩)、Yesterday Should Be Happy、いくいく小高潮色計事務所 : 色長 、A RAY、消極男子。

￭ 對談簡介 | 購票連結 : https://www.accupass.com/go/mysong

10/31（日）19:00-21:00

「酒後的心聲」邀請講師：詹筱帆、林韋達 樂手：尤米澤

11/13（六）19:00-21:00

「插畫家的全方位發展」邀請講師：小路映畫-黃米露、林彥良（阿蕉）樂手：布朗Brown Chiu

11/21（六）19:00-21:00

「日常生活的靈感啟發」邀請講師：鬍子大叔（林志恆）、阿尼斯特（左楚浩）樂手：布朗Brown Chiu

11/27（六）19:00-21:00

「讓我一次愛個夠」邀請講師：yesterday should be happy、小高潮色長 樂手：尤米澤

12/04（六）19:00-21:00

「幽默也能當飯吃？」邀請講師：A RAY、消極男子 樂手：尤米澤

【白夜交錯，先鋒探索與音樂盛宴】

今年首度推出「MY COVER SONG演唱會」

11月14日，台北插畫藝術節將在誠品電影院舉辦連續兩場插畫產業的系列論壇，圍繞近年藝術領域最火熱的「NFT能幹嗎？」與大眾困惑之一的「插畫是藝術嗎？」兩大中心議題展開，開啟對未來的創新交流與實踐探索。

第一場「插畫的未來：NFT能幹嗎？NFT怎麼開始」將邀請被英國knownorigin平台審核過並發表多個NFT作品的台灣藝術家洪司丞、專注2D與3D平面繪圖與視覺的空集設計共同創辦人董十行、Avocado數位微噴輸出執行長賴致維（Kenny Lai）來一同探討插畫產業如何能適應這一新浪潮，隨著越來越多加密貨幣為插畫家提供區塊鏈和NFT服務，插畫家如何利用其特性去發行和出售自己的衍生作品。

第二場「插畫的市場與發展：插畫是藝術嗎？」將邀請剛斬獲金曲獎最佳MV獎的設計師兼新媒體藝術家王宗欣、台日設計自媒體的「設計發浪Designsurfing」、朝代畫廊總監劉旭圃從插畫的發展現狀、藝術定位、學術體系的推進及未來市場的發展潛力進行對談與分享。

今年「MY COVER SONG演唱會」邀請人氣網路翻唱歌手雷御廷、歌曲匠人尤米澤、新生代浪人歌手Kj 田廣潤、背著吉他去旅行的布朗Brown演出，將於誠品電影院登場。

凡購買演唱會票，都會附上2021台北插畫藝術節 單日票，另外也有酉鬼啤酒、德希達咖啡套超值套票組。

系列論壇｜2021年11月14日（日） 14:00-17:30

論壇連結｜https://www.accupass.com/go/TIFTALK

音樂演唱會｜2021年11月14日（日） 19:00-20:45

活動地點｜誠品電影院

演唱會連結｜https://www.accupass.com/go/MyCoverSong

大眾展期｜2021年12月10日(五) 14:00 – 20:00

大眾展期｜2021年12月11日(六) 10:00 – 20:00

大眾展期｜2021年12月12日(日) 10:00 – 19:00

媒體嘉賓｜2021年12月10日(五) 12:00 – 14:00

展覽地點｜松山文創園區 北向製菸工廠

活動網站｜www.tif.freedom-men.com

購票網站｜https://www.accupass.com/event/2110030347329148231510

參展名單：嘰哩呱啦真、蕭伊珊 Esther xiao、zhuzustep、夏泠凌、無臉男女、yeah、tuenhua、UMA/Freaky Freaky、MIYU 秘秘、猴人魚Monkey Mermaid、InkSundae、澤澤貓、FINN/FINN的超炫水果盒、老川、water_mumu、Shuma、Roupin(阿頻)、孫開緒、林昀、Moray、YiJie Chen 陳依婕、Poppy / @uuglydoodle、Mieui Lin Art Studio、Ning、Wendiwhy、琳恩麵包店、Beryl Wu、LILIZ ART、麥片郎 Oucheat、LORI、Yuz Draw Cooking、33_original 女子的日常生活插畫、MOMOZAZA、愛華華 AI_HUA_HUA、鮭魚子、Ash Chen、渣男熊宇宙觀、神奇光線，發射 shen Qi Guang Xian Fa She、浪漫人、Katherine Yang、ＣＧ－圓藝家、薯泥沙拉、夢遊地帶、Thisis Yali、韞麑yunni、楊軒 Kat、中山伴遊郎、Liyi Hsieh、鴨寶 Where’s Hazel?、YCY、唐葫蘆姑娘、金玉水草平文創工作室、Jily 嘰哩、陳怡揚、Astrid Wang、灰塵魚、蛋妹 ViviChen Illustration、只會亂畫 Jrhueiii、萱 Hsuan、查高ChaKao插畫工作室、寶拉胖 polla.paint、羅敏育/Sean、BLYTHE TSAI、艾Ｖ Yellow Wednesday、徐軍、列拿、竹工凡花、W3lson、ㄚ審、許雅琪 C.H.I illustration、王鉉Herz、阿佩佩、林昕慧 Hsi Hui、RACHEL YANG /MSRYSTUDIO、JimmyWu、太迪了TeddyZ、9867 LAB、喂，wei | weiweistudio、GLART、柔伊插畫、studio allove、Pixel Jeff 皮傑、伍佰是一隻貓 Bai bai the Cat、開斗君（kaito）、BABYSIX16、日 青 屾 行、Dipsy Ho、FINN CHEN、何㿛、楊育華/洋芋太太慢半拍、Ariya Wang、Gathery、llama practice、Jia-En、維奇/鳥頭人 Bird Head Man、happy bird days、詹賀騰、LUITING、Nacatamalien & MELS、Meemaw咪某、熊道璽、精準教育股份有限公司、Chloe

以上照片均由主辦單位提供