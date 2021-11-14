台灣民進黨全代會通過2022提名規則　六都市長提名由蔡英文徵召

身兼民進黨主席、總統蔡英文14日在全代會致詞。 身兼民進黨主席、總統蔡英文14日在全代會致詞。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨全代會今（14）日通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例，成為民進黨處理2022年大選提名依據。民進黨六都直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名，執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，將辦初選。

民進黨全代會下午在台北國際會議中心舉行，主軸是「穩健執政、台灣有力」，身兼黨主席的總統蔡英文開幕致詞，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、執政黨公職與會，全黨總動員團結氣勢迎戰四大公投。

民進黨也邀請友黨參與開幕式，包括台灣基進主席陳奕齊、前立委陳柏惟，以及無黨籍立委林昶佐，象徵民進黨會持續與友黨合作，共同努力壯大台灣、守護台灣。

陳柏惟遭罷免後，民進黨已於台中市第2選區立委補選提名林靜儀參戰。全代會上，眾人為陳柏惟、林靜儀加油，陳柏惟將手套與棒球交給林靜儀，蔡英文並授戰旗給林靜儀。

中央社報導，蔡英文一開始致詞就提到前駐泰代表李應元，他說，前幾天大家失去一個好戰友，也是她的好朋友，李應元是2004年「手牽手護台灣」成功的關鍵人物，這個活動一開始被認為不可能，李應元燃燒熱情，讓大家留下滿滿感動。

她表示，李應元的人生很精彩，曾是海外黑名單的一員，寧被抓、被關也要回台灣，為自由民主拚出一條路。台灣的民主之所以可以不斷向前，就是因為有一位又一位像李應元這樣的鬥士，用青春、血汗、追逐夢想，才能成就今天引以為傲的民主台灣。

蔡英文還說，民進黨今年已經35歲了，以生命經驗來說，應該是一個充滿熱情、擁有足夠歷練，足以擔起大任的年紀。此時此刻，台灣人民給機會執政；因此，更要時時提醒自己，要為當下台灣人民交付的使命而努力。

而今日的重頭戲是通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例，依此規定，直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，其徵召辦法由中執會另訂定之。

非直轄市縣市長提名候選人的產生方式有3種，分別是執政任期尚未屆滿縣市，其縣市長提名候選人由黨主席提名經中執會通過後徵召；非執政縣市，其縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿縣市，其縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選。

民進黨7個執政縣市當中，基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣即將執政屆滿；高雄市、台南市、嘉義縣3首長拚連任。依據全代會通過的2022年提名特別條例，未來基隆市、新竹市以及屏東縣3縣市將辦初選，六都直轄市由黨主席依徵召辦法提名。

全代會上，有意角逐下屆屏東縣長的立委莊瑞雄特別起身發言，他說，特別條例文字寫的「任期尚未屆滿」，會讓社會誤以為屏東縣也算任期尚未屆滿的縣市，應該再加上「還可以再連任」等文字；莊瑞雄還說，他要趁此機會，與全國黨代表說，「屏東我最讚、替我加油。」

蔡英文笑說，有人在台下講，莊瑞雄講的第二點才是重點。

此外，民進黨全代會也通過2022年直轄市議員提名特別條例，直轄市議員新住民、新人、以及35歲以下年輕人民調有加權，同時通過「政二代條款」，現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市山地原住民區長配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

民進黨秘書長林錫耀說，2022直轄市議員提名特別條例是為鼓勵新人、青年世代及新住民黨員參選，以利培育新進人才，增添多元聲音。