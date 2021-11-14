台灣版尼加拉瀑布！新北市平溪「十分瀑布」友善步道正式開通　輪椅、娃娃車親子族也能輕鬆漫步

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）通往十分瀑布公園的友善步道於13日正式開通，在兼顧維護自然環境之下，同時克服了原有地形崎嶇，以平緩的坡道取代階梯，觀光旅遊局也在開通之前邀請20名的新北市的身障相關協會團體先行體驗步道，不少身障朋友表示過去從未能踏入十分瀑布園區，通過這條步道終於能夠一睹「十分瀑布」的美麗景色，感到非常高興。

新北市平溪區的「十分瀑布」是全台最大型的垂簾型瀑布，擁有台版尼加拉瀑布之美譽，深受國內外旅客喜愛，但因地勢陡峭，導致過去通往十分瀑布公園的道路階梯層層疊疊，讓許多行動不方便者或輪椅、娃娃車使用者等皆望之卻步，。

新北市政府為提升風景區的友善環境，在兼顧維護自然環境的前提下，克服地形障礙，打造一條平緩、友善、讓親子、高齡者、孕婦、行動不便者等多元族群皆能感受十分瀑布獨特魅力的旅遊路線，全長約400公尺，步行時間約15分鐘。

「十分瀑布」友善步道克服了陡峭的地形落差，以平緩的坡道取代階梯。（新北市觀旅局提供）



新北市觀旅局長蔣志薇表示，觀旅局利用疫情期間優化景區動線，「十分瀑布」友善步道自規劃之初便考量原有地形，經過路線重劃與架高設計，在影響現有地形地貌最小的狀態下，克服了陡峭的地形落差，以平緩的坡道取代階梯，設計讓所有人都能友善使用的步行空間與觀景台，讓民眾直接從該步道上欣賞十分瀑布的美景，突破景區的環境障礙。

新北市觀旅局仍特別提醒民眾，若為手推輪椅、拐杖或相關輔具使用者，進入步道時仍須有人陪同。

此外，「十分瀑布」13日正式開通後，園區全程免費，園區與步道開放時間為上午9時，下午4時30分為最後入園時間，6月至9月間則延後一個小時。