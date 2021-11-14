《美國女孩》入圍台灣金馬七項大獎　首映現場演員觀眾哭成一團

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《美國女孩》由首次執導電影長片的阮鳳儀導演，初試啼聲即入圍第58屆金馬獎七項大獎，首映也獲觀眾熱烈迴響。

首次擔任監製的林書宇，以及首次執導電影長片的阮鳳儀第一次合作的《美國女孩》，雖然是阮鳳儀劇情長片處女作卻有驚人的好成績，一舉入圍第58屆金馬獎七項大獎，於11月13日金馬首映場獲得觀眾熱烈迴響！

在戲中飾演媽媽的林嘉欣未能親臨現場，因此這場由爸爸莊凱勛帶著兩個女兒：入圍金馬獎最佳新演員與最佳女主角的方郁婷、以及林品彤一起現身。另外還有曾寶儀、夏于喬、蔡嘉茵、張詩盈和新演員林真亦都來支持《美國女孩》，同時他們也都是第一次在大銀幕上觀賞這部電影，結果幾乎每個演員都跟著現場觀眾哭成一團，形成相當難得的首映場面。

第一次演出電影的方郁婷在《美國女孩》中脫穎而出，自然生動飾演叛逆又疑惑的青少女，讓她同時入圍最佳新演員與最佳女主角，也博得在場觀眾熱烈掌聲，她說：「剛剛看到旁邊的觀眾掉淚自己也哭了，看到自己可以感動別人是一種很神奇的感覺！」

導演阮鳳儀說：「真的很開心可以在金馬首映場跟大家一起看《美國女孩》，希望大家可以在電影中看到一部份的自己。」監製林書宇自己非常興奮一直拿手機反拍現場觀眾，他很開心地說：「雖然已經看過無數次了，但是不知道是不是因為可以在大銀幕跟著觀眾一起看，看到好多細節，讓我真的好感動，每一個演員都好棒！」

飾演爸爸的莊凱勛說：「這是一個最日常、最生活的電影，其實也最難拍，導演和劇中所有的團隊和演員拍出一部很動人、很舒服的電影！希望大家都能在12月3日一起去支持這部電影。」

《美國女孩》劇情描述2003年，移民美國五年的莉莉（林嘉欣 飾）抱病帶著兩個女兒芳儀（方郁婷 飾）、芳安（林品彤 飾）從洛杉磯回到台灣，與聚少離多的丈夫宗輝（莊凱勛 飾）團聚。芳儀因中文障礙成績落後，被同學戲稱為「美國女孩」。一心渴望返美的芳儀與母親莉莉衝突不斷，導致家庭成員之間關係緊張，並隨著SARS疫情的爆發來到高峰。

更多電影資訊請洽官方粉絲團查詢



《美國女孩》正式預告