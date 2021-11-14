拜習會將至　布林肯籲中國和平解決台海議題　外交部：感謝拜登政府以實際行動力挺台灣

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）拜習會即將登場，美國國務卿布林肯與中國國務委員兼外長王毅通話，呼籲中國和平解決台海議題。對此，外交部今（14）日表示，感謝拜登政府自上任以來，多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動力挺台灣，台灣也將持續強化自衛能力，維護自由民主。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將於美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）舉行首場視訊會晤。拜習會登場前夕，布林肯（Antony Blinken）12日與王毅通話。

中央社報導，根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發出的通話摘要，布林肯向王毅表示，拜習會讓兩國領袖有機會討論如何負責任管理美中競爭，並在雙方利益重疊之處合作。

布林肯也利用通話機會，向王毅強調台海和平穩定是美國持久利益，並對北京持續在軍事、外交與經濟上施壓台灣表達關切。

普萊斯說，布林肯呼籲北京，以符合台灣人民心願與最佳利益方式進行有意義對話，以和平解決兩岸議題。他也說，採取措施以確保全球能源供應與價格波動不威脅到全球經濟復甦很重要。

外交部上午表示，感謝拜登政府自上任以來，多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動力挺台灣。

面對中國政府軍事、外交及經濟威脅，台美雙方一貫維持密切順暢的溝通管道，台灣也將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，並持續加強與美國及其他理念相近國家合作與協調，共同捍衛以規則為基礎國際秩序，促進印太區域和平、穩定及繁榮。