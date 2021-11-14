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台灣11/14本土加零！新增8例新冠肺炎境外移入　確診個案中無新增死亡

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/14 14:13
中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入。(示意圖/Pexels)

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至20多歲，分別自印尼(4例，案16591、案16594、案16597、案16598)、緬甸(2例，案16592、案16593)、馬來西亞(案16595)及越南(案16596)入境，入境日介於今(2021)年10月31日至11月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,204,877例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,187,224例排除)，其中16,487例確診，分別為1,843例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。 2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
確診

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