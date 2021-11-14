比新冠更致命！全球每10秒鐘1人死於肺阻塞　菸害、空汙、粉塵都是危險因子

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠肺炎一年內造成近200萬人死亡，但其實有另一種肺部疾病比新冠更致命，每年死亡人數高達300萬人。醫師提醒，全球每10秒鐘就有一人死於肺阻塞(COPD)，對於肺部的威脅更不容忽視，且據調查顯示，有近5成患者出現喘不過氣的情況也不就醫，不僅讓症狀加劇，甚至造成急性惡化而住院。

在一項針對1,112名40歲以上且有暴露在危險因子的民眾調查顯示，有超過4成(41%)不認識肺阻塞。另外也觀察到，50-59歲對於肺阻塞疾病認知相對較差，3成(31.4%)不清楚肺阻塞常見症狀為咳、痰、喘；4成(42.4%)不清楚菸害、空汙、粉塵等皆是肺阻塞的危險因子。

就肺阻塞的疾病警覺性來看，近6成(59.9%)曾出現持續3週的咳、痰、喘症狀的人之中，卻有近5成(46.4%)不會尋求醫療協助。進一步探究不就醫檢查因素，多數認為症狀沒有很嚴重、沒有影響日常生活(70%)，其次則視為年紀大正常現象(38%)。

台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基提醒，肺阻塞初期較無明顯症狀，甚至容易和一般感冒混淆，但感冒的症狀並不會持續出現；此外因應疫情期間大家有配戴口罩的習慣，在日常運動、走路、爬樓梯都可能會有戴不住口罩的問題，而肺阻塞患者因肺功能相對較差，配戴口罩時較一般人更容易出現頭暈、頭痛等症狀。

彰化基督教醫院林慶雄副院長指出，肺部功能一旦損傷幾乎無法逆轉，當肺阻塞發生重度急性惡化，2個月內死亡率更高達20%。現行肺阻塞診斷主要以肺功能機器進行檢測，較耗時且需專業人員操作，為了幫助肺功能篩檢能更為普及，台灣胸腔暨重症加護醫學會目前正積極發展肺阻塞簡易篩檢方式，希望找出更多早期患者，及早介入治療。

台大醫院內科部王鶴健理事長表示，肺阻塞為國人十大死因排行第8位，台灣40歲以上國人肺阻塞盛行率約6.1% -9.5% ，但就診率僅2.1%，而生活中常見的菸害、空汙、粉塵、廢氣等皆是肺阻塞的危險因子，為落實肺阻塞篩檢生活化，呼籲常暴露於這幾項危險因子的族群更應提高警覺，平時可透過「一分鐘登階」進行自我肺功能檢測，若一分鐘無法爬完80階階梯(約四層樓)，且合併持續3週以上的咳、痰、喘症狀，則可能有肺阻塞風險，建議盡快到醫療院所就醫安排X光及肺功能檢查接受醫療診治，確保肺部健康。