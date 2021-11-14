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再創新紀錄！2025世界同志遊行在台灣　史上首次在東亞地區舉辦

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/14 10:59
再創新紀錄！2025世界同志遊行在台灣　史上首次在東亞地區舉辦

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）「高雄同志大遊行」表示，繼2019年台灣成為亞洲第一的同性婚姻合法的國家，事隔2年我們再成創下了新的歷史，世界上最大型的同志遊行活動 - 世界同志遊行（WorldPride），高雄同志大遊行為台灣正式取得2025的申辦權，這是史上首次在東亞地區舉辦。

「高雄同志大遊行」為國際組織InterPride的成員，除了積極參與亞洲的同志遊行團隊合作，也在今年成為第19區的代表成員，也在全球的支持與信任下，取得世界同志遊行的申辦權。

「高雄同志大遊行」在粉絲專頁中提及，如同InterPride的聯合主席(Co-President) Julian Sanjivan 提及：「首次在該地區舉辦的世界同志遊行，定必會為鄰近國家及地區的人權意識及同志權益帶來重大影響。」我們高雄同志大遊行(Kaohsiung Pride)也相信，未來4年我們將會帶來亞洲地區的人權進程與改革！

「高雄同志大遊行」表示，將成立WorldPride Taiwan 2025的核心團隊，並在明年2022至後年2023致力與中央及地方政府，和各大國際駐台單位接洽，洽談合作的細節以及模式。2024年我們將增編團隊，和各商業組織尋求贊助以及合作的機會。最後在2025年，我們將與串聯全台組織、企業、政府單位，攜手盛舉世界同志遊行2025在台灣（ WorldPride Taiwan 2025）的系列活動。

「高雄同志大遊行」說，這次史上首次的世界同志遊行在台灣，非常感謝各界的支持與幫助，才完成了這次歷史性的一刻，再一次讓台灣在同志運動上另一個亞洲第一的成就！

更新時間 : 2021-11-14 11:21 GMT+08:00

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