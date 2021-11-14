把握週日好天氣！今起氣溫回升　中台灣高溫逼近30度　18日東北部轉有雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今晨平地最低氣溫持平，大約在 15度左右，本島最低溫落在在嘉義民雄14.6度，氣象專家吳德榮今（14）日表示，白天起至明(15)日，「西晴東偶雨」，白天氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；待18、19日又有鋒面及東北季風南下，北台灣將稍稍轉涼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨紅外線雲圖顯示，中層雲移入台灣東方海面減弱消散，雷達回波合成圖顯示，台灣東部海面有零星回波；北台灣有降雨，北海岸較明顯、其餘很零星。

今日白天起至明(15)日，「西晴東偶雨」，白天氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。各地區氣溫：北部15至25度，中部15至29度；南部16至31度，東部17至28度。

週二(16日)東半部有局部短暫雨，華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量稍增；中南部晴時多雲。週三(17日)鋒面接近，北部、東半部轉有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週四、五(18、19日)鋒面及東北季風南下，冷空氣不強，北台稍轉涼；週四北、東有雨，週五北部漸好轉，東半部仍有局部短暫雨。週六(20日)東北季風減弱，氣溫回升，西晴東偶雨。

下週日、一(21、22日)另一波鋒面及「東北季風」南下，強度較前波強，天氣轉冷、但仍未達「大陸冷氣團」標準；不過，為期末模擬，模式調整中。