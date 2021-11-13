台灣民進黨全代會14日登場　聚焦2022提名條例與四大公投

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨全代會明天(14日) 登場，今年主軸是「穩健執政、台灣有力」，可望通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例。身兼黨主席總統蔡英文開幕致詞，行政院長蘇貞昌、副總統賴清德也將與會，營造出全黨總動員團結氣勢迎戰四大公投。

民進黨全代會明天（14日）下午將在台北國際會議中心登場。

中央社引述民進黨人士晚間受訪表示，民進黨中執會3日已通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，將送交明天全代會討論，待全代會通過，就成為民進黨處理明年直轄市縣市長提名的依據。

根據該草案規定，直轄市長提名候選人由主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，其徵召辦法由中執會另訂定之。

非直轄市縣市長提名候選人的產生方式則有3種，分別是執政任期尚未屆滿縣市，其縣市長提名候選人，由黨主席提名經中執會通過後徵召；非執政縣市，其縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政任期兩屆屆滿縣市，其縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選。

黨內人士表示，全代會若通過此一辦法，六都市長由主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召；執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，則將辦初選。

民進黨內人士說，今年適逢民進黨創黨35週年，這次全代會開幕式特別擴大邀請各界貴賓，除了全國黨代表與黨公職出席外，還邀請各縣市黨部的執評委、鄉鎮市長、縣議員，以及社團意見領袖出席觀禮開幕式，展現民進黨做為執政黨，重視與社會力連結。

黨內人士指出，蔡英文會中將重申年底公投「四個不同意」的目標，鼓勵民進黨要連結社會力量，持續擴大溝通能量，讓台灣更有力；蘇貞昌在全代會上，也將向全國黨代表報告施政成果。

黨內人士指出，民進黨也邀請友黨參與開幕式，包括台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟，以及無黨籍立委林昶佐，民進黨會持續與友黨合作，共同努力壯大台灣、守護台灣。

另外，民進黨已經於台中市第二選區立委補選提名林靜儀參戰，黨內人士表示，全代會中，將安排為前立委陳柏惟、林靜儀加油的橋段，象徵民進黨與友黨攜手合作，最後由蔡英文授戰旗給林靜儀。

12月18日將舉行重啟核四、反萊豬、三接遷離、公投綁大選的等四大公投案投票。