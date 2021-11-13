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台灣指揮中心11/13更正: 高端疫苗獲4國認可　接種後可入境或入境免隔離

指揮中心12日列出接種高端疫苗者可入境6國，分別為紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯，13日指揮中心補充說明，因資訊尚待確定，故先移除以色列與阿根廷，貝里斯則是實施日期待確認。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/11/13 19:30
（圖／中央社）

（圖／中央社）

延伸閱讀：台灣11/13新增4境外移入個案　莊人祥：開放打高端疫苗且需出國者•加打他牌疫苗「不是為加強免疫力」

（台灣英文新聞/生活中心 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今天(13日) 表示，接種高端疫苗可入境或入境免隔離國家有紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯4國， 其中貝里斯實施日期待確定

指揮中心昨(12日) 宣布，因應民眾緊急出國需求，無論先前曾接種1劑或2劑高端疫苗，間隔28天即可依外國要求，混打2劑阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。

指揮中心昨列出接種高端疫苗者可入境6國，分別為紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯，今天指揮中心補充說明，因資訊尚待確定，故先移除以色列與阿根廷，貝里斯則是實施日期待確認。

中央社引述指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體電話聯訪表示，外交部提供資料有誤，故予以更正；他解釋，近期因有民眾接種高端疫苗可入境，但經了解後屬於特例。

目前接種高端疫苗可入境或入境免隔離國家有紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯4國， 其中貝里斯實施日期待確定。

台灣指揮中心11/13更正: 高端疫苗獲4國認可　接種後可入境或入境免隔離

台灣11/13新增4境外移入個案　莊人祥：開放打高端疫苗且需出國者•加打他牌疫苗「不是為加強免疫力」
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可入境國家
紐西蘭
帛琉
印尼
貝里斯

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