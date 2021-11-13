鄭文燦攜14邦交國使館北台灣淨灘 打包200公斤垃圾響應環保

桃園 市長 鄭文燦 今早參加環保署在觀音濱海遊憩區舉辦的「向海致敬、健康海洋無國界」活動，與14個邦交國駐台使館人員一起 淨灘 。（圖/行政院環保署） 桃園 市長 鄭文燦 今早參加環保署在觀音濱海遊憩區舉辦的「向海致敬、健康海洋無國界」活動，與14個邦交國駐台使館人員一起 淨灘 。（圖/行政院環保署）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）環保署今年攜14個邦交國駐台使館人員，以及桃園市政府一起至桃園市觀音濱海遊憩區淨灘，包含桃園市長鄭文燦一共206人，在13日這一天一齊響應環保教育，盼能讓海洋垃圾越來越少。

鄭文燦今率市府環保局與志工團隊，與環保署長張子敬、聖克里斯多福及尼維斯大使維斯哈菁絲(Jasmine Elise Huggins)一起淨灘，她表示，COP26氣候峰會召開的同時，我們不光談論可以做什麼或應該做什麼，而是起身行動，在氣候變遷的影響下，沒有國家可以置身事外。

在這次的淨灘中，鄭文燦攜逾200人，頂著風勢努力撿拾，一早清出155.7公斤一般垃圾及52.9公斤可回收廢棄物。

鄭文燦強調，海洋生態保育很重要，目前桃園已成立海岸管理工程處專責單位，在地居民也組成16個海岸巡護隊、5個潛水隊和96艘環保艦隊，以及將近1000人的志工數，來清理桃園46公里的海岸、海底及海漂垃圾。

根據環保署，美國海洋保育協會（The Ocean Conservancy）的資料顯示，全球淨灘廢棄物前10名中，除了第一名的煙蒂外，其餘都和塑膠類垃圾有關，包含寶特瓶、食品包裝、塑膠杯盤等。因此淨灘作業可以移除大量塑膠丟棄物，還給海岸一個美好的風景，同時避免廢棄物被海中生物吞食，影響生態系。

台灣14個邦交國人員與桃園政府、環保署一起淨灘。(圖/行政院環保署)