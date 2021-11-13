台灣春節居家檢疫違規•陳時中：「裁罰級距」細分加強處分　黃珊珊怒批指揮中心「累死三軍」!

衛福部長陳時中12日在立院答詢時表示，因應國際疫情變化，疫苗涵蓋率目標不斷在變，目前規劃第1劑7成、第2劑6成才有抵抗力，也要考慮入境者... 衛福部長陳時中12日在立院答詢時表示，因應國際疫情變化，疫苗涵蓋率目標不斷在變，目前規劃第1劑7成、第2劑6成才有抵抗力，也要考慮入境者風險，採分層、分級方式逐步開放，但在疫苗涵蓋率達到「76」目標前，台灣沒本錢談邊境開放。圖為台北西門商圈傍晚逛街人潮。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心放寬春節檢疫措施，後4天或後7天可採居家檢疫。指揮中心指揮官陳時中今天(13日)說，若違反居家檢疫規定，最高開罰100萬元，且將細分裁罰級距，每個級距都會加強處分。

陳時中今上午出席「2021台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」暨「台灣醫學會第114屆總會學術演講會」大會演講，致詞後接受媒體聯訪做出上述表示。

春節檢疫方案有條件開放居家檢疫，指揮中心擬加重處分，避免民眾違規釀防疫破口。指揮中心發言人莊人祥下午說明，將從違規時間或裁罰金額等方向調整，確定後將公告。

因應春節返台人潮，中央流行疫情指揮中心推出「10+4」與「7+7」春節檢疫方案(如上圖) ，前者為前10天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後4天改為加強版居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇後者，前7天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天改為加強版居家檢疫。

不過，外界擔心民眾居家檢疫期間萬一違規，恐成防疫破口，指揮中心指揮官陳時中今天(13日)上午表示，若違反居家檢疫規定，最高開罰100萬元且將細分裁罰級距，每個級距都會加強處分。

指揮中心發言人莊人祥今下午在疫情記者會中表示，因應春節專案，會再研擬如何裁罰基準，可能從違規時間或裁罰金額等方向調整級距，確認後就會公告。

莊人祥說，例如原本在居家檢疫期間擅自外出不到2小時，依最低額度開罰新台幣10萬元，未來可能擅離1小時就罰10萬；另外，也有可能將最低開罰額度調高，但維持2小時內開罰最低額度的規定。

至於稽查的部分，莊人祥指出，會跟內政部民政司再做詳細討論，並將居家檢疫的稽查原則提供給基層民政系統執行。

國內積極籌備防疫措施防破口，行政院長蘇貞昌昨（12日）指出，若有民眾居家檢疫時違規外出染疫，不但會受罰，還必須自行負擔醫療費用。

依傳染病防治法規定，受檢疫者發生擅離住家或指定地點，擅離2小時內罰最低金額10萬元，2至6小時內罰20萬元，6至24小時內罰30萬元，24至72小時內罰60萬元，72小時以上則罰最高金額100萬元。

陳時中也提及春節檢疫措施，「若有人不太乖，就送到集中檢疫所加強管理」。

陳時中指出，居家檢疫規定一樣，民政系統負責關懷，警政系統也會發揮力量，運用電子圍籬等方式。而居家檢疫若要1人1室，所有人都必須完整接種疫苗滿14天，若是1人1戶，其他人都不能進入家中。

不過台北市副市長黃珊珊，12日在臉書PO文中，針對春節檢疫方案，痛批指揮中心「不食人間煙火」，「累死三軍」!

黃珊珊12日PO文內容如下:

昨天(11日) 中央CDC又公佈了『不食人間煙火』的政策，開放入境者居家檢疫三方案，其中又分10+4+7與7+7+7（疫苗已打兩劑滿14天者），主要目的是為釋出防疫旅館的房間，因應春節返鄉潮，但是，為了解決防疫旅館不足的問題，反而增加地方基層人力沈重的負擔：

一、 首先，7+7 方案，入境者要篩檢四次，入境一次，第七天採檢一次才可返家（要用防疫計程車送回家），第十天家用快篩一次，第十三天再做一次PCR（需要用防疫計程車接送二趟），更麻煩的是，如果選了7+7專案，『同住家人』也要在第10天及第14天用家用快篩採檢。陳部長說：『電子圍籬與健康關懷監測都有，若違反防疫規定會加重處罰』，但是重點是，誰去查？怎麼查？要用多少人力，要到家裡一一確認家人有沒有用家用快篩劑和一人一室？都是地方政府第一線的工作人員，天啊，去年台北市民居家檢疫就高達一萬人，今年底，很難計算地方政府要用多少人力來應付這些民眾返家之後的關懷與查核工作？

二、 14改10+4專案，短短幾天又增加7+7專案，防疫旅館的電話已經被打爆，訂房的民眾改了又改，不是只有旅館，還有航班，一場已經打了兩年的防疫戰爭，我不明白，為何還是兵荒馬亂！做官不知民間疾苦，真的是一場災難！

三、 昨天(11日)上午11:30中央找地方開會，說是要聽地方的意見，我們也反映了旅館與計程車調度問題，及基層同仁查核的困難，我當場反應希望只要分兩種方案14與7+7就好，讓民眾與旅館及基層同仁也比較好執行，而且10+4釋出房間數量非常有限，實在沒必要搞三個方案。

四、 我以為中央還會把我們與各縣市政府意見納入參考再修正一下內容，沒想到，中央下午兩點就公佈三個方案(編按: 如上圖)，所以早上的會議應該只是提前告知我們而已，就算是開會討論，也還是沒有把地方意見聽進去啊。

五、 昨天因為我有事先離開，忘記關麥克風，我走時交代同仁：『反正他們也不會聽我們的，請大家就一直講一直講』，之後我接到其他縣市同仁的電話，告訴我：『你剛剛忘了關麥克風，但是講出了我們的心聲…..』，我不是故意的，但中央此舉真的是累死三軍。

我只希望所有政策應該簡政便民，除了回國民眾，基層同仁也應該好好過年吧！

#敢於做對

#溫暖無畏

(資料來源: 黃珊珊臉書)