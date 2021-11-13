菲律賓總統杜特蒂女兒將角逐副總統 總統人選尚無定論

菲律賓選務監管機構13日表示，總統杜特蒂長女薩拉（右）已遞交參選副總統的文件。（圖/路透社） 菲律賓選務監管機構13日表示，總統杜特蒂長女薩拉（右）已遞交參選副總統的文件。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）菲律賓現任總統杜特蒂礙於憲法無法連任，總統接班人呼聲最高者為其長女薩拉，菲律賓選務監管機構今（13日）指出薩拉已確認參選副總統，然而是究竟她要擔任誰的副手目前不得而知。

根據路透社，43歲的薩拉（Sara Duterte-Carpio）透過現任宿霧里洛安（Liloan）的市長克莉絲緹娜（Christina Garcia Frasco）對外表示，薩拉以換人的方式成為了基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）的副總統候選人，符合外界揣測她可能在最後一刻投入總統大選的猜測。

然而讓大家猜想不到的是，薩拉一直是總統接班人中民調支持度最高者，如今她確定擔任總統副手，讓總統人選為誰受到高度矚目。

根據菲國憲法規定，總統最高任期僅六年，因此年76歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）並不具備連任總統的資格，雖然他仍可參選副總統職位，不過現在確定的是將由其長女薩拉出任。

中央社指出，

截至目前，菲律賓總統參選人包括已故前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）、馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）和現任副總統羅貝多（Leni Robredo）等。

約有1.1億人口的菲律賓將於2022年5月舉行大選，選出正副總統、省長、市長與地方官員等。