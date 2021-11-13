〈時評〉元宇宙新創產業商機大　台灣應好好把握•加速產業轉型

2020年最熱門的網路熱蒐字是5G，今(2021)年應該是元宇宙(Metaverse)，未來商機高達70兆元，難怪吸引微軟、臉書、Visa、Nvidia、蘇富比投資。台灣應積極硏究，開發商機，創造無限可能。
Meta來自希臘語，表示超越，從詞源上來說，可以解釋成「之後」，如果把「Metaverse」視為超越現實世界，才能進入另一個新領域，應該合適。至於如何創造未來世界，大家各顯神通，自由發揮，這也正是新創產業可貴之處，無垠無涯，充滿想像空間。
下一個世代網路，不論成人工作，或孩子遊戲讀書，都將離不開元宇宙。可以想像一位企業家，如果同時要管理好幾個工廠或辦公室，過去辛苦困難，未來不需要踏出辦公室，將可直接在元宇宙世界，了解那裏螺絲鬆動，需要加強管理或修正，如臂使指，輕鬆易行。
軍事將領過去需親赴戰場，未來可以透過元宇宙，直接看到戰況，全盤掌握，更易調度指揮，出奇制勝，打贏戰爭。醫生或救援機構利用元宇宙，了解遠距病人現況，或重大意外現場，如何指揮救援，掌握醫療救護，精準可靠，不致延誤。
祖克伯將臉書改名為元宇宙(Meta），取得先發機會，引起話題。並計劃投資5千萬美元研發費用，未來5年內，要在歐洲徵才1萬人，建構元宇宙實體內容。元宇宙將透過物聯網、AI、數位分身，整合虛實世界，透過AR眼鏡、VR頭盔手機，將可操作遠方工具，優化成真實世界，操作起來像現在APP一樣容易。
元宇宙商機，預估到2025年，來自遊戲、企業通訊、廣告領域市場規模，將至少可以達到820億美元，臉書2020年廣告現在營收842億美元，兩者相差有限，潛在市場可觀。
台灣宏達電、威盛、鈺創，都在積極發展元宇宙AR、VR世界，然因商業模式市場性仍未臻成熟，獲利不明確，最近股價因為具有題材性，大漲一波，投資人不宜追價，以免風險，俟其有實質獲利，並且建立穩固市場，投資報酬合理，再評估投資價值，比較安全。
鴻海董事長劉揚偉最近公開表示，將來不會缺席元宇宙商機，未來極可能形成電動車、元宇宙雙軌並行，成為鴻海獲利雙引擎，至於具體內容，正在研發中，投資人可以拭目以待。
科幻小說，虛擬世界，雖是虛構，卻常充滿創意，未嘗不是新創產業發想好題材。元宇宙概念首見1992年名著Snow Crash(潰雪)，書中將現實與虛擬，混合而成數位世界。透過虛擬環境，在不同裝置空間中移動及溝通。
Snow Crash當時被視為虛幻，不切實際，未料隨著VR(虛擬實境)、AR(擴增實境)，硬體研發成熟，網速快，電子電腦高速運算、虛擬平台Roblox崛起，虛幻成真，變成可能，未來科技發展，不可限量。
虛擬世界如何成真？設計者需將感官全部都設計進去，否則虛擬擁抱，仍難被使用者接受。元宇宙的下一步，應該就是如電影「獵殺代理人」(Surrogates)所描述世界，未來只要安坐家中，可以透過機器人替身，替我們辦事，它的一切感受及行動，正代表坐在家中的我們所有的期待，如何實現，且待科學家發揮無限可能。
元宇宙未來5至10年將日臻成熟，然而，如何發揮人性正向力量，限縮負面的仇恨、猜忌、暴力、殺戳等各項訊息，否則後遺症不容小覷。不論如何，面對元宇宙未來商機，台灣不應缺席，應積極努力開發，創造商機，並改變人類生活方式。