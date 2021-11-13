〈時評〉元宇宙新創產業商機大　台灣應好好把握•加速產業轉型

「元宇宙」（metaverse）成最夯科技議題，高雄市政府經濟發展局5日指出，市府日前攜手宏達電 （HTC）在高軟園區打造全台首座「5G ... 「元宇宙」（metaverse）成最夯科技議題，高雄市政府經濟發展局5日指出，市府日前攜手宏達電 （HTC）在高軟園區打造全台首座「5G XR O-RAN （Open Radio Access Network，延展實境開放式虛擬化無線存取網路）實驗場」，免費提供企業5G專網研發環境。（高市經發局提供） 中央社

2020年最熱門的網路熱蒐字是5G，今(2021)年應該是元 宇宙(Metaverse)，未來商機高達70兆元，難怪吸引微 軟、臉書、Visa、Nvidia、蘇富比投資。台灣應積極硏究 ，開發商機，創造無限可能。

Meta來自希臘語，表示超越，從詞源上來說，可以解釋成「之後 」，如果把「Metaverse」視為超越現實世界，才能進入另 一個新領域，應該合適。至於如何創造未來世界，大家各顯神通， 自由發揮，這也正是新創產業可貴之處，無垠無涯，充滿想像空間。

下一個世代網路，不論成人工作，或孩子遊戲讀書，都將離不開元宇 宙。可以想像一位企業家，如果同時要管理好幾個工廠或辦公室， 過去辛苦困難，未來不需要踏出辦公室，將可直接在元宇宙世界，了 解那裏螺絲鬆動，需要加強管理或修正，如臂使指，輕鬆易行。

軍事將領過去需親赴戰場，未來可以透過元宇宙，直接看到戰況，全 盤掌握，更易調度指揮，出奇制勝，打贏戰爭。醫生或救援機構利用 元宇宙，了解遠距病人現況，或重大意外現場，如何指揮救援， 掌握醫療救護，精準可靠，不致延誤。

祖克伯將臉書改名為元宇宙(Meta），取得先發機會，引起話題 。並計劃投資5千萬美元研發費用，未來5年內，要在歐洲徵才1萬 人，建構元宇宙實體內容。元宇宙將透過物聯網、AI、數位分身， 整合虛實世界，透過AR眼鏡、VR頭盔手機，將可操作遠方工具， 優化成真實世界，操作起來像現在APP一樣容易。

元宇宙商機，預估到2025年，來自遊戲、企業通訊、廣告領域市 場規模，將至少可以達到820億美元，臉書2020年廣告現在營 收842億美元，兩者相差有限，潛在市場可觀。

台灣宏達電、威盛、鈺創，都在積極發展元宇宙AR、VR世界，然 因商業模式市場性仍未臻成熟，獲利不明確，最近股價因為具有題材 性，大漲一波，投資人不宜追價，以免風險，俟其有實質獲利， 並且建立穩固市場，投資報酬合理，再評估投資價值，比較安全。

鴻海董事長劉揚偉最近公開表示，將來不會缺席元宇宙商機，未來極 可能形成電動車、元宇宙雙軌並行，成為鴻海獲利雙引擎，至於具體 內容，正在研發中，投資人可以拭目以待。

科幻小說，虛擬世界，雖是虛構，卻常充滿創意，未嘗不是新創產業 發想好題材。元宇宙概念首見1992年名著Snow Crash(潰雪)，書中將現實與虛擬，混合而成數位世界。透過 虛擬環境，在不同裝置空間中移動及溝通。

Snow Crash當時被視為虛幻，不切實際，未料隨著VR(虛擬實境) 、AR(擴增實境)，硬體研發成熟，網速快，電子電腦高速運算、 虛擬平台Roblox崛起，虛幻成真，變成可能，未來科技發展， 不可限量。

虛擬世界如何成真？設計者需將感官全部都設計進去，否則虛擬擁抱 ，仍難被使用者接受。元宇宙的下一步，應該就是如電影「 獵殺代理人」(Surrogates)所描述世界， 未來只要安坐家中，可以透過機器人替身，替我們辦事， 它的一切感受及行動，正代表坐在家中的我們所有的期待， 如何實現，且待科學家發揮無限可能。

元宇宙未來5至10年將日臻成熟，然而，如何發揮人性正向力量， 限縮負面的仇恨、猜忌、暴力、殺戳等各項訊息，否則後遺症不容小 覷。不論如何，面對元宇宙未來商機，台灣不應缺席， 應積極努力開發，創造商機，並改變人類生活方式。