2021臺灣文學金典獎贈獎典禮 見證台灣文學繽紛面貌

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣文壇重要指標 「臺灣文學獎金典獎」於今（13日）登場，「金典年度大獎」鍾文音 《別送》以及 「金典獎」與「蓓蕾獎」得主等眾多文壇人士集結一堂，一同見證台灣文學的繽紛面貌。

根據文化部，本次入選作品共有235件，創下徵獎件數新高，因此對於 臺灣文學獎金典獎評審而言，是特別艱辛的一年。評審強調，本次作品非常多元，且文字的書寫能力也很高，因此在14名評審委員接力討論後，才選出本次金典獎得主。

13日的頒獎典禮集結眾多文壇人士，訴說創作的酸甜滋味，「金典年度大獎」得主鍾文音表示，獲獎作品《別送》 對她而言是悲欣交集。鍾文音說，《別送》的書寫其實是一場提前準備的文字葬禮，希望透過書中的圓滿送別為母親送行。

鍾文音在典禮上發表得獎感言時表示，過去她曾是「浪女」，大學畢業後就周遊列國，最後將所有的生命經驗萎縮到母親的電動床，因此她說這部作品《別送》對她而言就像是救贖，希望 將受苦轉成文字，癒合傷口，使喜悅到來。最後鍾文音說，這次的「金典年度大獎」是屬於母親的。

此外，金典獎2019增設的「蓓蕾獎」也給予文壇新秀發亮的舞台，今年3位獲獎新人作家備受矚目。陳宗暉以《我所去過最遠的地方》獲獎，訴說他練習面對死亡恐懼、與病共生的日常時光。

程廷以《我長在打開的樹洞》獲獎，身為花蓮太魯閣族的原住民作家，他描寫自己生長的地方，那裡是他永續相恨與相愛的寫作來源。

徐振輔以《馴羊記》同時獲得蓓蕾與金典雙獎，當時還是學生的他前往青藏高原追尋雪豹，就此開啟他的靈感來源。這本書讓人們看見歷史如何在這片高原上重複搬演，彷彿無法脫離的命運輪迴。哲思精妙，語境優美。

這次的典禮中，評審委員對於多元種類的作品中，不同主題、面向和關懷所傳達出的生命經驗表達高度肯定，藉由此次品評獲獎作品，評審表示對於台灣文學感到樂觀，認為有更大的土地可以繼續開展。

本屆贈獎典禮採直播方式，由謝哲青擔任主持人，7位「金典獎」得主感言可在「臺灣文學獎 Online2020」臉書線上觀看。

金典獎典禮結束後餘韻尚未結束，獲獎作家將於4場金典沙龍與讀者面對面互動，分別是臺南兩場11月20日陳宗暉、12月11日鍾文音在臺文館文學沙龍。臺北兩場11月21日徐振輔、平路於臺灣文學基地悅讀館。

報名與活動訊息請上「臺灣文學獎 Online2020」粉絲團及臺灣文學獎官網查詢。

2021臺灣文學金典獎「金典年度大獎」由鍾文音以 《別送》拿下。（圖/台灣英文新聞）

2021臺灣文學金典獎部分作品入圍者與得獎者。（圖/台灣英文新聞）

2021臺灣文學金典獎蓓蕾獎得主。（圖/台灣英文新聞）

文化部長李永得為典禮開場致詞。（圖/台灣英文新聞）

2021臺灣文學金典獎入圍作品創作者。（圖/台灣英文新聞）