台灣11/13新增4境外移入個案　莊人祥：開放打高端疫苗且需出國者•加打他牌疫苗「不是為加強免疫力」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國(案16587)、印尼(案16588)、菲律賓(案16589)、日本(案16590)入境，入境日介於今(2021)年10月28日至11月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

另一方面指揮中心開放有出國需求、打高端疫苗者，可加打他牌疫苗。指揮官陳時中今天(13日)上午說，是考量出國求學的年輕族群，當時其他疫苗尚未開放而打高端疫苗，即將返美讀書而提供變通辦法。

陳時中今上午出席「2021台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」暨「台灣醫學會第114屆總會學術演講會」大會演講，致詞後接受媒體聯訪做上述表示。

美國規定自11月8日起，所有外籍旅客須打完2劑獲美國食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准疫苗才可入境。

中央流行疫情指揮中心昨（12日)宣布，因應民眾緊急出國需求，無論先前曾接種1劑或2劑高端疫苗，間隔28天即可依外國要求，混打2劑阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。

指揮中心發言人莊人祥下午在例行記者會強調，國產高端疫苗推向國際仍有待持續努力，此次開放是因為美國等國家的入境需求，嚴格說起來是加打而非混打，至於立委高嘉瑜稱打四劑的人「賺到了」，莊人祥重申這不是為了加強免疫力，而是為了出國或入境他國需求才增加施打的！

根據中央社，有媒體提問，國民黨籍台北市議員游淑慧質疑突然開放高端混打其他廠牌疫苗，是否因有打高端的黨政高層計畫出訪。

陳時中回應，最早注意到的是學生，因大多是年輕族群，其他疫苗開放施打較慢，很多人都在等疫苗，也相對較多人選擇打國產高端疫苗。但耶誕節過後，美國學校實體課程變多，學生將返回美國讀書，卻因接種高端疫苗無法入境。

陳時中坦言，美國祭出這樣入境規定，他認為是怪怪的想法，除了持續跟美國溝通，總要有一條路可走，因此在專家研判下，提供混打的變通辦法。

陳時中說，至於黨政人士出國，並非指揮中心考慮範圍，指揮中心是認為對出國求學者有需要，或者需要出國做生意的商務人士，但人數相對較少。

媒體追問，外界質疑接種高端疫苗者是否白打疫苗、混打是否經安全性測試。陳時中說，開放高端疫苗混打是因應特殊出國需要、不得已的變通措施，若沒有特殊需要或當地國未嚴格要求，就不需要混打，因接種高端疫苗後身體產生的抗體足夠，開放混打僅是因應個人與個別國家狀況。

陳時中說，高端疫苗相關混打試驗已在進行中，但本次是因應特殊狀況，因此請專家研判開放時間點與整體配套建議，讓相關人員有所依循。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,479例確診，分別為1,835例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。 2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。