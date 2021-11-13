路透：中國使館遊說美國企業企圖影響國會立法

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）為了強化美國在貿易上與中國的競爭力，在兩黨的共同支持下，美國今年6月通過了〈創新與競爭法案〉(USICA)，另外還有一個對中國更嚴苛的〈鷹法案〉還在研擬當中，這引起了中國緊張。路透披露，中國駐美大使館正利用各種關係，試圖誘使美國企業對國會施壓，以阻止此一法案通過。

所謂的〈鷹法案〉，全名其實是〈確保美國全球領導地位與參與法案〉（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），該法目的在於提高美國與中國的競爭實力，以增加能促進美國製造業實力、強化與貿易夥伴和盟國間關係，同時在人權議題上對中國施壓。

該法因為兩黨在內容上尚未取得共識，一直未能正式通過，在延宕的期間，〈路透社〉從多個熟悉法案進程的消息來源獲悉，中國正透過駐華府大使館及美國企業高層與商業組織接觸，表示如果該法案會衝擊這些公司的在華利益，要求他們向國會議員遊說，盡力阻止法案通過，同時對USICA表達反對。

消息來源皆表示11月初收到了一封由中國大使館寄出的信件，在提供〈路透社〉消息的同時，也擔心觸犯美國的〈外國代理人登記法〉(FARA)，因此拒絕透露姓名，不過路透社比對各消息內容後，發現信件口徑一致，應是可靠來源。

信件中要求收信人「呼籲」國會放棄零和遊戲與意識形態的偏見並停止推行反中法案，同時應盡可能創造雙邊貿易有利的條件，同時更宣稱〈鷹法案〉通過後，將不會達成保護美國企業並重創中國公司的預設成果，而是兩敗俱傷。不只如此，消息也指，在與中國大使館人員會面時，也有收到類似的信號。

報導刊出後，〈路透社〉有向中國大使館與中國對外貿易經濟合作部求證，不過截至截稿為止，並未獲得答覆。