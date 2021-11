著「台灣不是中國」上衣拍片 NBA球星坎特再度為台發聲

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)關注中國人權議題的美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特(Enes Kanter),13日身穿印有「台灣不是中國」上衣錄製影片發布Twitter,再度表達對台灣民主主權的支持。

在坎特最新的貼文影片中,他身穿印有「台灣不是中國」黑色上衣,並強調台灣近2千4百萬人口只想平靜且自由的生活,然而中國領導人習近平卻聲稱台灣是中國的,並威脅台灣的民主,因此他呼籲所有支持自由的人支持台灣。

根據中央社,坎特於1992年出生在瑞士蘇黎世,有土耳其血統,成為美國職籃選手後常以不同形式抨擊中國共產黨,並呼籲大眾關注中國如何對待新疆維吾爾人、西藏、台灣和香港。

坎特曾於10月28日與11月10日發布支持台灣的推文,文中他以hashtag強調「與台灣站在一起」(#StandWithTaiwan),並指出「台灣的未來必須由台灣人民決定。台灣不是中國的一部分,永遠都不會是!」

坎特在球賽中就時常穿著寫有批評中國字樣的客製球鞋,在10日的貼文中,坎特也分享獨立藝術家的作品,貼出畫有台灣自由民主象徵如國旗、台灣島嶼圖案的鞋子。

在最新的貼文中,坎特表示「我們團結力量更大」,「我們須『與台灣站在一起』,支持台灣並捍衛民主。」

My message to all freedom supporters watching this today is:



We are stronger together.

We must all #StandWithTaiwan,

support Taiwan, and defend democracy.

We must keep Taiwan free and safe.



Taiwan belongs to the TAIWANESE people!#IslandOfResilience pic.twitter.com/r925kNm2fY