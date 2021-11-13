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美國物價飆漲、通膨30年最高 成拜登執政危機之一

美國通膨高漲，11月消費者信心降至10年來谷底，資增加也趕不上物價上漲，專家對於該現象將維持長期或短期仍有分歧。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/13 11:14
美國的物價上漲持續，CPI創下30餘年來新高。（圖/路透社）

美國的物價上漲持續，CPI創下30餘年來新高。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國通貨膨脹情況嚴重，尤以民生物資感受最深，民眾荷包縮水，11月消費者信心下滑至10年以來谷底，10月份消費者物價指數（CPI）更較同期跳升6.2％，創下30餘年來新高，成為拜登執政危機之一。

根據外媒，11日美國政府表示其CPI較一年前飆升 6.2%，這是自1990年以來最大的漲幅，密西根大學（University of Michigan）也公布初步數據，表示美國11月消費者信心指數下降至66.8，降幅達6.8%。

許多經濟學家認為美國物價飆升不會維持太久，因為關鍵物件全球短缺和供應鏈一片混亂，導致美國出現缺工、成本增加和物價上漲等，這樣的通膨只是反應供應鏈吃緊的暫時性現象。

然而，曾擔任奧巴馬政府最高經濟顧問的傑森弗曼 (Jason Furman) 表示，通貨膨脹並沒有放緩。此外，工資增加也趕不上物價上漲，美國上個月的平均每小時工資在計入通貨膨脹後，與去年10月相比實際上下降了1.2%。

美聯社指出，通膨以民生物資感受最深，舉例來說，和前一年相比，汽油價格飆升了50%，培根價格上漲了20%，雞蛋價格上漲了近12%。洗衣機或烘乾機15%，二手車上漲了26%。

拜登日前矢言，將把遏制通膨列為「最優先目標」，然而通膨問題盤根錯節，涉及國內與國際因素，短時間內恐難迅速解決。
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更新時間 : 2021-11-13 12:30 GMT+08:00

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