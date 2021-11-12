【建交80週年】宏都拉斯總統葉南德茲伉儷　晚間率團抵達台灣參訪

宏都拉斯共和國總統葉南德茲（右2）伉儷應台灣邀請，在宏國外交部長羅薩雷斯（右4）夫婦等陪同下，12日率團來台訪問，晚間在桃園機場向媒體揮手... 宏都拉斯共和國總統葉南德茲（右2）伉儷應台灣邀請，在宏國外交部長羅薩雷斯（右4）夫婦等陪同下，12日率團來台訪問，晚間在桃園機場向媒體揮手致意。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今年適逢台灣與宏都拉斯建交80週年，宏都拉斯共和國總統葉南德茲伉儷，今天（12日) 晚間7時40分抵台參訪。

宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）伉儷應台灣邀請，在宏國外交部長羅薩雷斯夫婦等陪同下，12日率團來台訪問，晚間抵達桃園機場時，並向在場媒體揮手致意。

總統府今天發布新聞稿指出，總統蔡英文將於明天(13日) 上午在總統府會晤葉南德茲，並設午宴接待訪團；本次訪團成員共11人，預計在12日至14日進行參訪。

葉南德茲今天搭乘聯合航空班機UA-871來台，晚間7時40分抵達桃園國際機場。葉南德茲下機後步入國賓室，向現場人員揮手致意，隨後與外交部人員一同離開，待專屬通關程序完成後，將搭乘專車離開桃園機場。

中央社引述總統府發言人張惇涵今天表示，葉南德茲此行是第4度訪問台灣，葉南德茲總統的3名子女目前也都在台灣工作或求學；尤其，今年適逢中華民國與宏都拉斯建交80週年，葉南德茲來訪格外具有重要意義。

他表示，本次訪團成員包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）伉儷、外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）伉儷、財政部長馬塔（Luis Mata）伉儷、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。