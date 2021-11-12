白俄羅斯槓上歐盟　數千中東難民受困邊境•進退兩難

波蘭人道組織Boarder Group成員手持難民照片, 向媒體揭露他們在邊境進退兩難的處境(美聯社) 波蘭人道組織Boarder Group成員手持難民照片, 向媒體揭露他們在邊境進退兩難的處境(美聯社)

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 白俄羅斯歷經鎮壓示威者、派軍機迫降民航機等事件後，與歐盟的關係持續惡化，雙方在難民處理問題上的態度差異，也讓關係進一步受到衝擊，現在總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)更進一步威脅，如果歐盟的制裁持續，不排除切斷向歐洲地區輸氣的天然氣管。

波蘭Grupa Granica (Border Group)組織的成員, 在白俄羅斯與波蘭邊界召開記者會, 揭露難民的處境 (美聯社)

現階段，數以千計來自伊拉克、葉門與敘利亞等地的中東難民正擠在波蘭與白俄羅斯邊境動彈不得，他們抵達白俄羅斯後就前往白俄與波蘭的邊境，希望可以從這邊進入歐盟境內，不過卻被波蘭邊境警察和軍隊拒於門外，回頭又被白俄軍警擋住，只好在中間地帶紮營暫留。

這些難民大部分為青壯年，但也有老人、婦女與小孩摻雜其中，現在該邊境地區已近寒冬，單薄的帳篷無法抵禦寒風，這幾個月已有至少7人死於低溫症，本週稍早更有影片拍下難民試圖突破鐵絲網進入波蘭的震撼畫面。

昨(11)日的聯合國安理會緊急會議上，包括英、法、美等常任理事國在內的西方各國發表共同聲明，指控白俄羅斯罔顧難民性命並將這些人作為政治談判籌碼，以此淡化國內人權壓迫的事實，並表示將不惜升級對白俄制裁作為因應手段。

同為常任理事國的俄國反駁了此一指控，反指波蘭與立陶宛邊境警察毆打難民是嚴重違反國際法的行為，盧卡申科更直接威脅，進入歐洲的天然氣管線途經白俄，如果歐洲升級制裁，將考慮切斷天然氣輸送，要波蘭、立陶宛等國「腦袋空空的領導人」想清楚。

雖然歐盟經濟特使簡提洛尼(Paolo Gentiloni)要成員國不應屈服於白俄威脅，牛津能源研究所的Katja Yafimava博士指出，歐盟正面臨嚴重的燃油短缺與價格上漲的問題，如果施壓過猛，有很高機率會遭到反擊，因此最好認真看待白俄的威脅。

另一方面，BBC也分析，天然氣只是「借道」白俄羅斯，最後決定權仍落在生產國、同時也是白俄背後的金主: 俄羅斯手上。