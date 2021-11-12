新北攜手社大深耕在地議題、打造學習城市 七度蟬聯全國評鑑特優

新北市教育局攜手12所社區大學長期深耕在地， 關心公共議題，發展地方知識學及培育在地人才， 推動終身學習城市，今(110) 年第7度榮獲教育部審查地方政府辦理社區大學業務「特優」縣市， 並獲頒百萬元獎勵金。

教育局表示，新北市設有12所社區大學， 並完成各社大責任學區劃分，於29區廣設教學點， 以提供市民充分終身學習管道。除一般課程外， 更輔導各社大依據在地特色，發展地方知識學及推動專案計畫， 如社區記者培力、在地走讀、多元文化、田野調查、 地方學小旅行等，帶領民眾一同探討地方大小事。 此外各社大也成立56個公共性社團，倡議文史保存、氣候變遷、 低碳推廣、性別平等、高齡長照等議題， 透過社區大學的能量捲動社區，鼓勵市民關心在地、參與公共事務。

其中多所社區大學長期倡議在地文化保存及永續環境營造，像是永和 及中和社大推動「雙和社區美學實驗」， 社區居民共同討論社區環境藍圖、一起動手營造社區空間，其中「 椅子工作坊」將學校廢棄的課桌椅組裝架設到社區公共空間， 變成適合老人小孩使用的休憩座位；新莊社大關懷水文， 透過地方訪談、工作坊、走讀活動，打造塭仔圳願景生活圈， 並辦理貴子坑溪願景工作坊，整合民眾想法與遊戲場提案， 型塑貴子坑溪六水願景；板橋社大近2年為本市建立國家文化記憶庫 ，訪談蒐集跨越百年的移民故事，邀請民眾一同打開移民故事寶盒。 蘆荻社大以公民電廠作為教育基地，成立「庶民發電講師團」， 展開新北巡迴社區講座，將能源知識散播到十個鄉鎮。

社區大學也擅長將「整個社區變成教室」，樹林社大近年積極策劃地 方特色微旅行，繼山佳鐵路小旅行後，今年推出山水綠意生活節， 關注因淺山開發造成的生態地景破壞；淡水社大在田溪程氏古厝開設 手感生活輕木工課程，活化歷史場域空間再利用。三鶯社大推動三峽 小鎮風情史走讀， 娓娓道來安溪先民篳路藍縷開發史與廟宇重建歷程；汐止社大致力於 夢湖環境生態復育，拓展汐止地區私密路徑課程， 訴說彼時汐止第一街的風采。林口社大關心永善寺廟宇文化的傳承與 發揚，推出「大眾爺巡狩遶境」小旅行， 招募住民親身參與擔任遶境「陣頭」，感受地方傳統節慶氛圍。

今年受到疫情影響，各社大5月中旬起暫停實體課程， 教育局特別加碼補助700萬元， 支持各社大發展數位學習課程及專案計畫，如新店崇光社大教年長學 員放下科技恐懼，學習用手機拍攝短片；三重社大推出「 心有靈犀疫點通」公民週線上講座，紓解民眾對疫情的焦慮等， 讓市民在雲端學習中仍感受到學習的溫度。

教育局長張明文表示，新北市12所社區大學各有辦學特色， 是協助市府推動公共事務及培育公民素養之重要推手。新北推動社區 大學成效深獲教育部肯定，也是各社大共同努力的成果， 將持續與社大公私協力，提升終身學習城市之深度及廣度。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

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