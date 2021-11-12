新北攜手社大深耕在地議題、打造學習城市 七度蟬聯全國評鑑特優

新北市教育局攜手12所社區大學長期深耕在地，關心公共議題，發展地方知識學及培育在地人才，推動終身學習城市，今(110)年第7度榮獲教育部審查地方政府辦理社區大學業務「特優」縣市，並獲頒百萬元獎勵金。
教育局表示，新北市設有12所社區大學，並完成各社大責任學區劃分，於29區廣設教學點，以提供市民充分終身學習管道。除一般課程外，更輔導各社大依據在地特色，發展地方知識學及推動專案計畫，如社區記者培力、在地走讀、多元文化、田野調查、地方學小旅行等，帶領民眾一同探討地方大小事。此外各社大也成立56個公共性社團，倡議文史保存、氣候變遷、低碳推廣、性別平等、高齡長照等議題，透過社區大學的能量捲動社區，鼓勵市民關心在地、參與公共事務。
其中多所社區大學長期倡議在地文化保存及永續環境營造，像是永和及中和社大推動「雙和社區美學實驗」，社區居民共同討論社區環境藍圖、一起動手營造社區空間，其中「椅子工作坊」將學校廢棄的課桌椅組裝架設到社區公共空間，變成適合老人小孩使用的休憩座位；新莊社大關懷水文，透過地方訪談、工作坊、走讀活動，打造塭仔圳願景生活圈，並辦理貴子坑溪願景工作坊，整合民眾想法與遊戲場提案，型塑貴子坑溪六水願景；板橋社大近2年為本市建立國家文化記憶庫，訪談蒐集跨越百年的移民故事，邀請民眾一同打開移民故事寶盒。蘆荻社大以公民電廠作為教育基地，成立「庶民發電講師團」，展開新北巡迴社區講座，將能源知識散播到十個鄉鎮。
社區大學也擅長將「整個社區變成教室」，樹林社大近年積極策劃地方特色微旅行，繼山佳鐵路小旅行後，今年推出山水綠意生活節，關注因淺山開發造成的生態地景破壞；淡水社大在田溪程氏古厝開設手感生活輕木工課程，活化歷史場域空間再利用。三鶯社大推動三峽小鎮風情史走讀，娓娓道來安溪先民篳路藍縷開發史與廟宇重建歷程；汐止社大致力於夢湖環境生態復育，拓展汐止地區私密路徑課程，訴說彼時汐止第一街的風采。林口社大關心永善寺廟宇文化的傳承與發揚，推出「大眾爺巡狩遶境」小旅行，招募住民親身參與擔任遶境「陣頭」，感受地方傳統節慶氛圍。
今年受到疫情影響，各社大5月中旬起暫停實體課程，教育局特別加碼補助700萬元，支持各社大發展數位學習課程及專案計畫，如新店崇光社大教年長學員放下科技恐懼，學習用手機拍攝短片；三重社大推出「心有靈犀疫點通」公民週線上講座，紓解民眾對疫情的焦慮等，讓市民在雲端學習中仍感受到學習的溫度。
教育局長張明文表示，新北市12所社區大學各有辦學特色，是協助市府推動公共事務及培育公民素養之重要推手。新北推動社區大學成效深獲教育部肯定，也是各社大共同努力的成果，將持續與社大公私協力，提升終身學習城市之深度及廣度。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
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