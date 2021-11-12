臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.28% 上市股票總市值達53.91兆元

根據臺灣證券交易所統計，2021年11月12日發行量加權股價指數收盤為17,518.13點，較上週(11月5日)的17,296.90點上漲221.23點，漲幅約為1.28%，台灣50指數收盤為13,734.83點，較上週的13,600.89點上漲133.94點，漲幅約為0.98%，寶島股價指數收盤為19,988.18點，較上週的19,737.58點上漲250.60點，漲幅約為1.27%。產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲4.57%為最大，跌幅以電機機械類指數下跌3.69%為最大，未含金融類指數上漲185.53點，漲幅約為1.23%，未含電子類指數上漲197.66點，漲幅約為1.02%，未含金融電子類指數上漲125.14點，漲幅約為0.76%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆9,100.40億元，全體上市股票成交金額為1兆8,490.87億元，股票成交量週轉率為3.91%，各產業上市股票交易情形，成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,670.25億元，占全體上市股票交易金額30.67%

第二名，航運類4,320.51億元，占全體上市股票交易金額23.37%

第三名，電子零組件類1,517.09億元，占全體上市股票交易金額8.20%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類23.23%

第二名，化學工業類21.68%

第三名，光電類7.28%

累計今年年初開盤迄今共210個交易日，集中市場總成交金額為84兆6,497.65億元，市場日平均成交金額為4,030.94億元，股票成交量週轉率為183.04%，股票日平均成交量週轉率為0.87%。

2021年11月12日全體上市公司市場總值為新台幣53兆9,125.19億元，較上週(2021年11月5日)市值53兆2,331.10億元增加6,794.09億元，增幅約為1.28﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)