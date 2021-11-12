春節返台灣檢疫「7+7」定案　指揮中心：11/17宣布訂房事宜

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）春節返台檢疫新增「7+7」方案，疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日說，交通部將向防疫旅館業者說明，17日將宣布訂房相關事宜。

中央流行疫情指揮中心推出春節檢疫專案，除「入住防疫旅宿14天及接續自主健康管理7天」，以及「10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理」方案外，昨新增「7+7」方案，皆於今年12月14日開始執行至明年2月14日，但適用對象僅限入境時須完成2劑疫苗接種且滿14天，疫苗種類包含世界衛生組織（WHO）緊急使用清單或台灣緊急使用授權（EUA）通過COVID-19疫苗。

選擇「7+7」方案者須自費入住旅館或集中檢疫所7天後，第8-14天起改為加強版居家檢疫，第15-21天進行7日自主健康管理。

陳時中說明，「10+4」與「7+7」方案都是提供更多、更方便的選擇，並未強迫已訂房的旅客或旅宿業者變更，交通部會向防疫旅館業者詳細說明，統一於17日宣布訂房的相關事宜，之後才會開始防疫旅館的「7+7」訂房。

陳時中也說，交通部規劃可查詢縣市防疫旅館量能，部分縣市政府也可查詢或協助服務。至於自費集中檢疫所將於11月16日開放訂房，只能選擇區域與時間，無法逐一選定房型。