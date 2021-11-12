史上最冷靜雙11 中國監管氛圍與經濟環境促「反消費意識」

（台灣英文新聞/ 財金組 綜合報導）每年雙11購物節一到，來自各地的消費者各個熬夜買到手軟，中國網路商城則迎來巨量的銷售額，然而今年在中國政府針對阿里巴巴等電商巨頭進行加強監管，加上整體經濟環境因房地產泡沫化而惡化，讓今年的雙11顯得異常低調冷靜。

隨著北京打壓大型科技企業，加上電力短缺、新冠肺炎本土爆發，和房地產泡沫化等問題，今年又少了阿里巴巴創辦人馬雲炒熱氣氛，中國今年的雙11購物節較以往來得冷靜許多，根據外媒，即使如此今年的銷售額仍創下新高，不過速度非常緩慢。

中國媒體人民網指出，截至11月12日零點，天貓雙11總交易額定格在5403億，雖然增長速度變得緩慢，但是他們聲稱購物質量和客戶體驗都變得更好了，並在銷售期拉長之下再度刷新紀錄。

不同於以往有巨型舞台和螢幕持續更新交易金額，並主打瘋狂折扣、不理性消費、衝業績等，今年中國不再有「破紀錄戰報」的社群，取而代之的是各種「不買組」，不向崇尚低價迷信，轉向了「告別雙11」的反消費意識。

這也讓今年的雙11銷售額首次未能實現兩位數的同期增長，不過阿里巴巴強調他們正在遵守法規，並適應整體的政治氛圍。

當傳統的雙11購物節行銷方式不再讓消費者興奮，新型態的銷售模式也因此拉開序幕，為今年創造更多交易額。管理諮詢公司麥肯（McKinsey & Company）預測，直播會是中國線上購物的未來，BBC也指出，中國最有名的兩家線上購物業者在短短12小時內就賺了30億美元。