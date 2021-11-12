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罷免林昶佐二階段連署•北市選委會初審結果:「未達門檻」仍可補件

中選會副主委陳朝建指出，台北市選委會函報查對結果，送件份數3萬1548份，不合規定依法應予刪除計9431份，合格份數2萬2117份，與規定人數 (2萬4475份) 尚差2358份。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/12 17:29
圖為無黨籍立委林昶佐（白襯衫者／中央社檔案照片）

圖為無黨籍立委林昶佐（白襯衫者／中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）罷免立委林昶佐案，中選會8月10日宣布第一階段達法定人數，但北市選委會表示第二階段尚未通過有效門檻，將由中選會做最後審定再對外公布，罷昶方還有一次補件機會。

罷免領銜人鄭大平提出的無黨籍立委林昶佐罷免案，10月9日已向台北市選委會提出連署人名冊，依選罷法規定，選委會須在40天內，也就是11月18日前完成查對。

根據中央社，二階段連署人數應為原選舉區前次選舉人總數10%以上，也就是2萬4475人以上，不過，台北市選委會10月9日收到第二階段連署人名冊後，查對後發現合格份數不足，尚未通過有效門檻

中選會副主委陳朝建指出，台北市選委會函報查對結果，送件份數3萬1548份，不合規定依法應予刪除計9431份，合格份數2萬2117份，與規定人數 (2萬4475份) 相差2358份。

陳朝建說，中選會收到台北市來函後，將依法通知鄭大平應依公職人員選舉罷免法第83條規定，於收到中選會通知的次日起10日內向台北市選委會補提連署人名冊，以利後續相關作業處理，如補提後交北市查對、查對後再交中選會審定等程序。中選會與台北市選委會會依法辦理相關選務事項。

林昶佐今天(12日) 表示，罷免團體透過造假、亡者連署操弄民主機制，他會正面迎戰，「讓報復性罷免到我為止」。

林昶佐12日下午回應媒體詢問時指出，這一年多來，大家看到全國罷免團體亂造連署書的案例層出不窮，也越來越明目張膽，例如第一階段他的罷免案，連署書錯假率高達近20%，第二階段錯假率又創下新高。

他說，這些罷免團體透過造假連署、亡者連署操弄民主機制已經不是新聞，不惜動用可疑手段來遂行政治目的，已被外界一覽無遺，他不認為對方會善罷干休。

林昶佐表示，會做好全面準備，正面迎戰，「讓報復性罷免到我為止」。
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更新時間 : 2021-11-12 18:13 GMT+08:00

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