你家住「2」樓嗎? 貳樓餐飲找的就是你

在大樓林立的市區，1樓多數是店面，2樓則不會是商辦空間而是住宅，也是一個家的開始，台灣早午餐連鎖餐廳龍頭貳樓餐飲集團，希望給予每一位消費者像回到家的溫馨氛圍，因此取名為「貳樓」，也是貳樓的品牌宗旨，希望透過美食帶給用餐的消費者家的溫度與溫暖，並提供多樣化優惠。

過去曾規劃12星座、12生肖優惠活動廣受消費者的喜愛與支持，今年為歡慶14周年，推出「你家住2樓嗎?」活動，邀請跟貳樓一樣同住2樓的消費者，只要2021/11/8(一)至2021/11/30(二)在門市消費點餐前出示居住「2樓」的地址證明，每桌即可享「開胃餐點」或「美式甜點」二選一註1；而如果是居住在「22樓」每桌更加碼推出「開胃餐點」及「美式甜點」各一份註1，單筆消費每桌限兌換一份，活動期間內不限兌換次數！讓喜愛貳樓的老饕們隨時隨地可以享受到貳樓餐飲的美味饗宴。

台味與美式的衝擊 每月銷售破千人氣開胃餐點「鹽水雞沙拉」搶攻健身族群

健身是現代人生活的新態度，增肌、減脂和保持體態成為健身族群最重視的3大目標，其中正確的飲食也是最重要的關鍵，貳樓看準健身風氣盛行，創新研發具有道地台味的「鹽水雞沙拉」，選用台灣招牌夜市小吃鹽水雞，加上美式佐料及甜菜入味，把在地台味與美式吃法碰撞出全新火花，平均每個月賣出上千份，成為開胃菜中最熱銷的品項之一，除此之外還有煎煮香氣中帶著清爽可口的「嫩煎胡麻雞沙拉」、「香烤魚排蜜桃油醋沙拉」與必不可少的「經典凱撒沙拉」，都是清爽健康的開胃菜餐點品項，很適合早午餐享用。

此外，開胃菜最不可少的就是每桌必點秘製辛香蒜仁碎「舊金山蒜香薯條」，是大人小孩都喜歡的高人氣產品；還有上班族都喜愛的「水牛城辣雞翅」，香辣入味雞翅搭配新鮮時蔬棒佐凱撒醬，每一口都有不同享受，超適合下班後與同事、朋友來杯啤酒暢飲歡聚；除此之外聚餐必點的披薩系列：「經典口味那不勒斯番茄海鮮披薩」、「山賊醬燒洋蔥雞肉披薩」，以自製道地薄皮餅皮搭配奶油洋蔥絲，香濃起司口感滿足饕客味蕾，邀請同住2樓的消費者與家人朋友一同來貳樓享受美食。

美式甜點雙冠王「強的」與「全美起司蛋糕」 經典美式甜點日銷破百份有夠強

除了上述高人氣開胃餐點之外，「你家住2樓嗎?」活動，更推出療癒系美式甜點可以選擇，首先是貳樓獨家研發經典招牌「強的」美式甜點，選用來自德國巧克力蛋糕體搭配貳樓自慢起司醬完美結合，是女性小資族最喜歡的甜點選擇！還有起司控最愛的「全美起司蛋糕」，採用澳洲Cream cheese和紐西蘭純淨奶油，以最道地的加拿大工法製成，每一口都能感受到oreo與起士完美的結合，兩款自推出後每天售出破百份，成為甜點品項熱銷雙冠王。

除此之外還有香草冰淇淋與麻糬擦出新火花的「香蕉巧克力鬆餅」，焦糖融化於切半的香蕉，搭配上碎核桃，外酥內軟與甜蜜冰涼的口感，超適合悠閒愜意的午後時光來品嘗，也擄獲不少少女們的心與味蕾；最後是小朋友最喜歡的「老學校蘋果派」以及「海鹽太妃糖冰淇淋派」，多層次口感讓人一口接一口，帶領大家重回兒時的純真悸動。

只要住「2」樓及「22」樓 開胃餐點及美式甜點免費吃

貳樓餐飲不斷研發新的菜單，提供消費者更多的餐點選擇，未來也期望能優化餐飲服務體驗，給予消費者美味優惠的雙重滿足，為歡慶貳樓14周年慶！只要2021/11/8(一)至2021/11/30(二)住在「2樓」及「22樓」的你，即可享有高人氣「開胃餐點」、「美式甜點」，快呼朋引伴一起來貳樓共享周年慶活動！