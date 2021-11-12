台北老爺秋冬限定美饌搶鱻嚐　使用紙本五倍券打牙祭再享優惠

天氣漸涼，正是大啖海味的好時節。台北老爺酒店中山日本廳、明宮粵菜廳以及Le Café咖啡廳已準備好一系列眾所期盼的秋冬限定料理，豐富佳餚包含在日本素有海中鵝肝美譽的鮟鱇魚鍋物套餐、膏肥味美的秋蟹、龍蝦等美饌，還有國人最愛的異國風味漁夫料理吃到飽，即日起至12月31日澎派上桌。飯店同步針對「紙本五倍券」推出「1,000元券折抵1,200元消費」或「使用指定金額券折抵餐費，再享超值美饌加碼贈」兩種餐飲優惠方案二選一，饕客可依用餐人數與自身需求，彈性選擇適合的回饋，享受美食，更兼省荷包。

中山日本廳 「永保鮟鱇」鍋物套餐

鮟鱇魚素來是日本關東地區的人間極品。雖其貌不揚，但富含膠原蛋白，肉質結實彈嫩媲美龍蝦，鮮美更勝一般魚肉，是每年年底不可錯過的究極美味。中山日本料理廳藍文彬主廚，特請專人自日本北海道，嚴選現流鮟鱇魚直送，推出精緻個人鍋物套餐，內含和風開胃前菜、季節生魚片、松露風味鮑魚時蔬煮物、酥炸鮟鱇魚，以及可任選柴魚或味噌兩種高湯的鮟鱇魚鍋佐橙醋，最後還可煮成香濃雜炊，搭配季節水果與甜點，每套只要2,600元+10%，亦可選擇單點。持紙本五倍券，每1,000元券可折抵1,200元消費。一次使用5,000券折抵單筆消費，立即再加贈價值2,500元的雙人日式牛肉壽喜燒，份量十足，適合一家四口享用。

明宮廳「蟳鮮季」七款季節限定單點菜色

金秋蟹肥、魚鮮蝦甜，明宮廳推出令人食指大動的避風塘沙公搭配雞蛋粥、砂鍋魚頭鍋、金銀蒜蒸龍蝦、北菇烏蔘扣花膠、清蒸龍虎斑與魚汁滑蛋、鮮蝦粉絲煲、杏片鳳梨蝦捲，以及黑金芝麻糕等風味名饌，單點每道180元起。邀請饕客於秋末冬初盡情享受膏滿黃肥、口齒留香的美好滋味!此外，每1,000元紙本五倍券可直接折抵1,200元消費。多人用餐時，更可選擇將5,000券直接折抵消費，即可獲贈價值近3,000元的招牌片皮鴨三吃，非常划算。

Le Café 「海味饗宴」 平日雙人同行享優惠價

Le Café迎接自助餐回歸，林繼正主廚以各地經典漁夫私房料理手法，推出異國風味避風塘炒蟹、煙花女義大利麵、海鮮比薩、海皇蟹肉粥、豆撈醬海鮮炒飯、鳳螺佐墨西哥莎莎等令人垂涎三尺的美味，搭配啤酒無限供應，與老主顧們最愛的各式生魚片、沙拉、現切餐檯與甜點區，讓喜愛多元選擇的賓客重溫久違「吃到飽」的過癮滋味! 11月30日前，雙人同行，平日午、晚餐時段只要1,788元 (原價2,464元)、下午茶時段1,188元 (原價1,364元)。想不掏現金享受美饌者，可使用紙本五倍券，午、晚餐時段，平日每1,000元券、假日每1,200元券，直接折抵一人餐費，並加贈每人半隻龍蝦。下午茶時段，每1,000元券可折抵1,200元消費。

秋冬正是食慾大開的時節，搭配剛入手的振興五倍券，品嚐美食可謂理所當然。購物永遠會有推陳出新的優惠，但當季美食錯過就要再等一年，把握機會享用台北老爺提供的超值優惠滿足口腹之慾，是最快速、最不會後悔的選擇。