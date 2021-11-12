旅行讓我們像個孩子　入住宜蘭力麗威斯汀體驗純真童趣

宜蘭悠閒從容的生活步調總吸引著旅人們願意放下忙碌、來享受愜意的假期。慢旅宜蘭的過程中，我們就像個孩子一樣，有發現不完的驚喜，說不完的故事，歡笑不斷的回憶。即將邁入秋冬溫泉旺季，宜蘭力麗威斯汀與三星農夫青蔥體驗農場共同合作，即日起至12/30推出『旅享童行.蔥滿幸福』兩天一夜住房專案，專案優惠價9,500元起。入住宜蘭知名且唯一的國際溫泉渡假酒店，享翌日自助式早餐兩客及自助式晚餐或舞日本料理會席套餐(二選一)外，並邀您化身三星小蔥農一同體驗「採蔥、蔥油餅DIY、餵鹿」3種精彩的童趣玩法。

因為旅行，我們愛上旅途中那個不一樣的自己

穿越雪隧，映入蘭陽的風光明媚，坐擁員山泉脈的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，任何時刻都能和親朋好友來一趟旅行讓我們像孩子的忘卻煩惱之旅，回到像孩子般的純粹。享受酒店獨有的威斯汀天夢之床舒眠體驗，酒店提供多種客房、套房及別墅房型，13坪大的客房內提供全套白茶蘆薈沐浴用品、舒適的溫泉湯池外，每房皆提供免費mini bar、濃縮膠囊咖啡。當您在享受蘭陽田野魅力後，最適合回到飯店進行一場最純粹的碳酸氫鈉溫泉浴，洗去身上的疲憊，放下一成不變的自己，讓身心煥然一新、重新啟程。旅行的時光無拘無束，以新的姿態、緩慢悠閒的步調慢旅宜蘭威斯汀，放鬆心情之中使我們和孩子、朋友的關係變得更加緊密，盪出一份自在與廣闊。

恣意童樂動起來，跟著小小蔥農蹦出新趣味

玩味宜蘭旅享生活，忘卻煩惱盡享童趣! 宜蘭三寶之一的三星蔥千萬別錯過，距離宜蘭力麗威斯汀車程大約20分鐘的三星農夫青蔥體驗農場，可以跟著農場主人一同化身可愛蔥農，體驗農作生活，透過專業的導覽解說了解三星蔥的特色，親自下田體驗拔蔥、種蔥、用溫潤的山泉水洗蔥進而了解蔥的特色。

另外安排DIY自製三星蔥油餅，從揉麵、包蔥，到品嚐外酥內香的純樸美味，大人小孩一起動手做，拿起相機來拍出的每張照片臉上永遠有孩子般的純真，讓旅程留下難忘的回憶。製作完後還能走進隔壁千坪園區中餵養梅花鹿、小羊、兔子等，參與有趣的互動體驗，與家人享受旅程中的童趣無窮。

宜蘭力麗威斯汀即日起至12月30日推出「旅享童行.蔥滿幸福」住房專案，兩天一夜雙人只要9,500元起。入住宜蘭力麗威斯汀豪華/精選客房，住宿期間享雙人知味西餐廳自助式早餐，另可依入住人數享知味西餐廳自助式晚餐(價值1,188元/客)或舞日本料理節氣會席料理(價值1,408元/客)二選一，再贈送秋冬戶外必備的威斯汀水壺+運動毛巾組及三星農夫青蔥體驗農場的體驗兌換券，憑體驗兌換券可於住宿期間自行開車前往農場進行半日農作體驗;入住期間除客房室內湯池外，還可以不限次使用露天風呂美人湯，分男湯、女湯每日換牌，盡情沐浴在碳酸氫鈉溫泉的滋潤洗禮，另外還能免費使用休閒中心健身房、兒童俱樂部、室外泳池等設施。

兩天一夜的宜蘭威斯汀深度童趣假期，邀您回憶童年純真、享受幸福愜意的體驗生活。專案每日限量提供。詳細內容請查訂房官網查詢: https://reurl.cc/pxYVAx 或洽詢酒店訂房組 : 03-9232111分機1。