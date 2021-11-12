路易莎黑卡手沖 秋冬攜手卓武山、大鋤花間等指標莊園　限量推出「發現臺灣 咖啡極選」

精品咖啡職人品牌路易莎，多年來為臺灣消費者尋覓全球精品特色手沖，透過每期黑卡手沖優惠平價推廣，每月供應300萬杯咖啡中就有將近100萬杯精品咖啡。不僅掌握龐大精品咖啡饕客的取向，路易莎也長期關注本土咖啡莊園質量，終於在今年11月起，黑卡手沖推出限量版「發現臺灣 咖啡極選」，首波推出2款咖啡、11/1-12/31黑卡價只要$120/杯，嚴選自屢獲金質獎、今年PCA競標冠軍莊園－「卓武山」，及美國咖啡品質協會評鑑 87.33高分認證的「台南大鋤花間莊園」，結合路易莎的咖啡職人工藝與媲美國際的本土莊園咖啡，定義臺灣咖啡的甜蜜點！

發現臺灣 咖啡極選 - 阿里山卓武咖啡 出示黑卡享6折$120（定價$200／杯）

出示黑卡享咖啡豆75折$825（定價$1,100／半磅）

早在2014年路易莎參加臺灣咖啡大師競賽時，就曾使用過卓武山咖啡作為比賽用豆，近兩年參與臺北國際咖啡節亦推廣本土咖啡；以往受限於臺灣咖啡莊園產量有限，難供應全通路使用，如今本土精品咖啡市場日益成長、也更多農民投入栽種，終於能穩穩踏出推廣臺灣咖啡這一步。這次「發現臺灣 咖啡極選」當中的「阿里山卓武咖啡」，使用SL34品種，採水洗處理法、中焙後呈現柑橘、葡萄柚、蔗糖風味。

位於阿里山南方山茶村的咖啡莊園「卓武山」榮獲多屆金質獎，起初經營高山茶園2001年轉作咖啡種植，莊主和有臺灣咖啡教父之稱的台大農藝系教授王裕文學習技術與管理方式，2012年獲得全國精品咖啡豆評鑑頭等獎後開始展露頭角，2014、2016年又再次獲得金質獎，奠定卓武咖啡的精品形象。

為嚴格管控咖啡豆的品質，卓武山只採收咖啡樹矮化後最頂層環狀樹枝所結果的部分，其餘下層咖啡豆予以淘汰，所以每顆咖啡豆都長得特別碩大，從種植到製作工序的每一環節均採有機栽培、不使用農藥。

發現臺灣 咖啡極選 - 國際精品級冠軍莊園 台南大鋤花間 2018 美國咖啡品質協會評鑑87.33分精品級莊園

出示黑卡享6折$120（定價$200／杯）

出示黑卡享咖啡豆75折$825（定價$1,100／半磅）

大鋤花間位於台南東山區、阿里山山脈的西烏山嶺支脈，是東山咖啡開創元老之一，堅持有機、友善土地、無毒種植的理念，豐富生態孕育了大鋤花間的冠軍咖啡。本次「發現臺灣 咖啡極選」選用黃波旁品種，採日曬處理法，中焙後有杏仁、焦糖、可可風味。

2018年台南市精品咖啡評鑑冠軍的大鋤花間，代表送評美國咖啡品質協會爭取國際權威的精品級認證，送評的豆子獲87.33高分紀錄創歷史新高，該莊園在品種培植及後製技術大幅提升，咖啡品質、口感及風味已晉升國際級水準！