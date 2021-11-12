台北雙年展移師法國揭幕！台灣藝術家創作廣獲歐洲媒體報導　提問地緣政治生態危機

2020台北雙年展《你我不住在同一星球上》6日於龐畢度中心梅斯分館開展，駐法大使吳志中（中）蒞臨致詞(圖/文化部) 2020台北雙年展《你我不住在同一星球上》6日於龐畢度中心梅斯分館開展，駐法大使吳志中（中）蒞臨致詞(圖/文化部)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2020臺北雙年展移師法國，臺灣七位藝術家創作自即日起於龐畢度中心梅斯分館登場。

2020台北雙年展《你我不住在同一星球上》由台北市立美術館主辦，由法國哲學家暨人類學者布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與策展人馬汀．奎納德（Martin Guinard）共同策畫， 臺灣方則由林怡華擔任公眾計畫策展人，已於今年3月閉幕，吸引將近15萬名 訪客。

《你我不住在同一星球上》將展覽場域摹擬為「星象廳」共展出78位藝術家創作，以不同特 性的星球象徵人們對地球現況認知的分歧， 藉此對當前持續緊張的地緣政治局勢和日益嚴峻的生態危機提出詰問 。此次移展因應空間規模，共展出21位/組作品，包括張永達、陳瀅如、洪子健、黃海欣、 武玉玲（Aruwai Kaumakan）、蘇郁心、峨塞．達給伐歷得（Cemeles ai Takivalet）等7位臺灣藝術家。

臺北雙年展於11月5日特別安排開幕記者會， 並邀請駐法國代表處大使吳志中及駐法國臺灣文化中心主任胡晴舫出 席，11月 6日於龐畢度中心梅斯分館正式揭幕，包括法國梅斯市長讓-呂克． 波爾（Jean-Luc BOHL）、法國大東部區發展顧問史黛芬妮．綺絲（Stépha nie Kis）等當地重要人士共襄盛舉。

該展由文化部暨駐法國臺灣文化中心、 龐畢度中心梅斯分館與臺北市立美術館三方合作促成， 為國內美術館首度以自製策劃的雙年展， 透過館對館的對接模式輸出交流， 宣告臺灣當代藝術的策展品牌走入歐陸，具里程碑意涵， 展期將持續至2022年4月4日。

駐法大使吳志中表示，臺灣作為民主國家，擁有令人稱許的成就， 但在參與國際社會時卻備受挑戰。 這次展覽印證了文化的引力可跨越政治紛擾，凝聚彼此的價值認同。

駐法國臺灣文化中心主任胡晴舫表示， 文化中心為文化部於歐洲推展臺灣藝文的重要據點， 除了協助臺灣藝術家及作品踏上國際舞臺， 也致力與國際重要藝文機構建立長期夥伴關係， 與梅斯分館的合作便是其一，而此次雙年展的主題， 正呼應著臺灣近幾年的價值思考， 能藉由國際曝光將臺灣的理念投射出去，讓人感到非常驕傲。

展覽訊息廣獲法、德媒體關注報導，如法蘭西24國際新聞頻道（F rance 24 NEWS）、德國公共廣播聯盟旗下Saarland邦廣播電臺、 法國洛林共和報（Le Républicain Lorrain）、法國東部共和報（L'Est Républicain）、法國梅斯通訊周刊（La Semaine）、e-Flux藝文平臺等， 並在人潮眾多的巴黎地鐵各站張貼多達160幅大型海報。

龐畢度中心梅斯分館2020台北雙年展《你我不住在同一星球上》

展覽日期：即日起至2022年4月4日

官方網站：https://www. centrepompidou-metz.fr/toi-et- moi-ne-vit-pas-sur-la-m-me- plan-te