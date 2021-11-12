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打高端卻想出國怎麼辦？台灣指揮中心：可混打AZ、BNT和莫德納疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/12 15:58
為解決高端疫苗接種者無法出國的困境，已施打1劑或2劑高端者，若有出國需求者，可混打其他疫苗。

為解決高端疫苗接種者無法出國的困境，已施打1劑或2劑高端者，若有出國需求者，可混打其他疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）許多國家邊境政策鬆綁，但規定入境者須有WHO認證疫苗的接種證明，為解決高端疫苗接種者無法出國的困境，中央流行疫情指揮中心今(12)日宣布，已施打1劑或2劑高端者，若有出國需求者，可混打其他疫苗。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，因應國際上對疫苗認證的需求，尤其入境美國需要接種WHO認證疫苗，但高端疫苗尚未列入WHO緊急使用清單，因此開放國內施打一劑或二劑高端者，如因出國、就學、工作須入境他國，且該國家要求之COVID-19疫苗接種證明，民眾可檢附相關證明，混打他款疫苗，如AZ、莫德納、BNT疫苗等。

指揮中心提醒，民眾請持相關證明文件（例如電子機票、就學/工作證明…等）、健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡，經醫師評估後接種，並建議與最後一劑高端疫苗間隔28天後接種，同時儘可能於出國14天前完成接種。

至於，已接種兩劑高端疫苗且無出國需求之民眾，現階段不建議再接種其他COVID-19疫苗。已接種一劑高端疫苗且無出國需求之民眾，建議依時程完成兩劑高端疫苗接種。

指揮中心提醒，目前尚無臨床研究或臨床試驗證實高端疫苗與其他廠牌COVID-19疫苗交替使用之安全性與有效性，依國外小規模臨床研究顯示，接種不同廠牌(製程)之COVID-19疫苗者，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

最後，陳時中提及，國際間承認高端疫苗者有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、色列、貝里斯等6國。

打高端卻想出國怎麼辦？台灣指揮中心：可混打AZ、BNT和莫德納疫苗
高端
AZ疫苗
BNT疫苗
莫德納疫苗

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更新時間 : 2021-11-12 16:20 GMT+08:00

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