Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

APEC線上峰會12日晚間舉行　張忠謀將爭取台灣加入CPTPP

由紐西蘭主辦的今年度APEC，繼7月16日舉辦「APEC非正式領袖閉門會議」後，本年度的「APEC經濟領袖會議」（AELM），規劃將於台灣時間11月12日晚間舉行線上峰會。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/12 16:04
圖為今年7月16日紐西蘭女總理Jacinda Ardern(右2) 主持APEC線上會議情形 (美聯社檔案照片)   ...

圖為今年7月16日紐西蘭女總理Jacinda Ardern(右2) 主持APEC線上會議情形 (美聯社檔案照片)   ...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）由紐西蘭主辦的第29屆APEC「經濟領袖會議」今天(12日) 晚間將登場，總統蔡英文期許領袖代表張忠謀爭取更多APEC成員國支持台灣加入CPTPP，張忠謀也將在視訊會議中表達台灣加入CPTPP的優勢。

總統2日在總統府召開記者會宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，今年的APEC「經濟領袖會議」晚間即將登場，採視訊會議進行，這也是今年召開的第二場領袖會議，總統府表示，今年7月的「非正式領袖閉門會議」，張忠謀已針對疫苗和經濟復甦議題，表達台灣的理念和主張。今天會議討論，更將聚焦在後疫情時代的機會和挑戰。

總統表示，今年9月台灣已經正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。台灣加入CPTPP，將可以促進成員之間的產業連結，強化區域的經濟安全。

總統交付張忠謀「一任務、兩呼籲」，就是爭取更多APEC成員支持台灣加入CPTPP；一呼籲APEC應該做出努力，讓各國以更公平、迅速的方式，取得安全、有效的疫苗；二呼籲各APEC成員夥伴，應善用數位工具，打造堅韌的醫療體系。

張忠謀表示，他將會提到台灣加入CPTPP的實力，主要有兩件事情。第一，台灣的貿易總額在CPTPP中占相當高的比例。更重要的是，CPTPP是一個非常高標準的國際多邊貿易協定，台灣已經相當接近它的標準。這些他都會傳達。

由紐西蘭主辦的今年度APEC，繼7月16日舉辦「APEC非正式領袖閉門會議」後，本年度的「APEC經濟領袖會議」（AELM），規劃將於台灣時間11月12日晚間舉行線上峰會。
APEC
29屆
經濟領袖會議
線上會議
紐西蘭
張忠謀
CPTPP

相關新聞

【2021APEC領袖會議】 下週登場聚焦疫情與經濟危機 會員攜手合作為主旋律
【2021APEC領袖會議】 下週登場聚焦疫情與經濟危機 會員攜手合作為主旋律
2021/11/05 15:02
台灣半導體教父張忠謀　第5度代表出席APEC經濟領袖會議
台灣半導體教父張忠謀　第5度代表出席APEC經濟領袖會議
2021/11/02 11:23
兩岸申請加入CPTPP　澳洲前總理艾波特「挺台灣」　拒絕不遵守規範、「以黨治國」的中國
兩岸申請加入CPTPP　澳洲前總理艾波特「挺台灣」　拒絕不遵守規範、「以黨治國」的中國
2021/10/17 11:47
澳洲前總理拜見蔡英文 望助台灣加入CPTPP
澳洲前總理拜見蔡英文 望助台灣加入CPTPP
2021/10/07 11:53
（更新）挺台入CPTPP 前澳洲總理艾波特應邀來台參加「玉山論壇」
（更新）挺台入CPTPP 前澳洲總理艾波特應邀來台參加「玉山論壇」
2021/10/05 17:30