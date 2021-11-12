APEC線上峰會12日晚間舉行　張忠謀將爭取台灣加入CPTPP

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）由紐西蘭主辦的第29屆APEC「經濟領袖會議」今天(12日) 晚間將登場，總統蔡英文期許領袖代表張忠謀爭取更多APEC成員國支持台灣加入CPTPP，張忠謀也將在視訊會議中表達台灣加入CPTPP的優勢。

總統2日在總統府召開記者會宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，今年的APEC「經濟領袖會議」晚間即將登場，採視訊會議進行，這也是今年召開的第二場領袖會議，總統府表示，今年7月的「非正式領袖閉門會議」，張忠謀已針對疫苗和經濟復甦議題，表達台灣的理念和主張。今天會議討論，更將聚焦在後疫情時代的機會和挑戰。

總統表示，今年9月台灣已經正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。台灣加入CPTPP，將可以促進成員之間的產業連結，強化區域的經濟安全。

總統交付張忠謀「一任務、兩呼籲」，就是爭取更多APEC成員支持台灣加入CPTPP；一呼籲APEC應該做出努力，讓各國以更公平、迅速的方式，取得安全、有效的疫苗；二呼籲各APEC成員夥伴，應善用數位工具，打造堅韌的醫療體系。

張忠謀表示，他將會提到台灣加入CPTPP的實力，主要有兩件事情。第一，台灣的貿易總額在CPTPP中占相當高的比例。更重要的是，CPTPP是一個非常高標準的國際多邊貿易協定，台灣已經相當接近它的標準。這些他都會傳達。

由紐西蘭主辦的今年度APEC，繼7月16日舉辦「APEC非正式領袖閉門會議」後，本年度的「APEC經濟領袖會議」（AELM），規劃將於台灣時間11月12日晚間舉行線上峰會。