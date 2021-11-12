白俄羅斯總統嗆歐盟「無腦」並威脅將切斷天然氣

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）歐盟指控白俄羅斯為報復因人權問題而受到的制裁，故意引渡中東戰亂地區難民至首都明斯克，再要求他們通過歐盟邊境進入波蘭，進而製造混亂，對此，白俄羅斯總統盧卡申科否認指控，更揚言將切斷至歐盟的天然氣供應。

「歐洲最後一個獨裁者」的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）對於外界指控相當不滿，他週四（11日）指出「歐盟正在威脅我們」，更語帶脅迫地表示「如果我們暫停天然氣管道該怎麼辦呢？」，「我建議波蘭、立陶宛以及其他『無腦』（empty-headed）的領導人在發言前要三思。」

BBC指出，對於天然氣短缺情況惡化和物價上漲的歐洲而言，盧卡申科的言論引發了新的擔憂。不過歐盟經濟委員Paolo Gentiloni認為，擁有27國的歐盟組織無需擔心這項威脅，盧卡申科的反對者季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也表示，這是他在虛張聲勢。

根據BBC，已有上千位來自伊拉克、敘利亞、葉門或阿富汗地區的難民，為了求得更好的生活而接受白俄羅斯引渡計畫，進入其首都明斯克(Minsk)，而後卻被要求穿過邊境森林，徒步進入屬於歐盟的鄰國波蘭。

媒體指出，這些難民無路可退，必須冒著死在森林裡的風險，更需忍受警衛的毆打，成為名符其實的人球。法廣指出，波蘭目前已宣布邊境地區進入緊急狀態，並將打造圍牆以阻擋難民進入。對此，歐盟也已在計劃對白俄羅斯的報復行為進行一系列制裁。

外媒稱，歐盟最快15日將會祭出新的制裁手段，禁止載有移民者的國際航班降落明斯克國際機場。而土耳其航空也宣布，將限制伊拉克、敘利亞及葉門民眾，購買特定航線的機票。